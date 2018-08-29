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21:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Теннисистка переоделась на корте. Ее за это наказали

Скандальная история на Открытом чемпионате США.

На проходящем в эти дни US Open полыхнул скандал, который уже окрестили сексистским. В его центре оказалась француженка Ализе Корне. В Нью-Йорке, где проходит турнир, стоит страшная жара вкупе с влажностью — на этой неделе столбик термометра днем не опускается ниже 30 градусов. Во вторник температура и вовсе достигла 34 градусов.

Поэтому организаторы, чтобы дать возможность игрокам немного перевести дух и прийти в себя, решили устроить десятиминутный перерыв — после второго сета у женщин и после третьего у мужчин (если поединок к тому времени не закончен, разумеется). Во вторник Корне в матче первого круга против Юханны Ларссон после второго сета ушла в раздевалку, а когда вернулась на корт, обнаружила, что надела тенниску задом наперед. Француженка, ничуть не смутившись, сняла ее и надела правильно, приготовившись возобновить игру.

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Корне была сильно удивлена, когда услышала от судьи на вышке Кристиана Раска, что нарушила правила поведения.

«Нарушения чего? Серьезно?», — спросила она у Раска.

К счастью, это было только устное предупреждение, очко с Корне снято не было. Впрочем, француженка все равно в итоге проиграла — 6:4, 3:6, 2:6.

Согласно регламенту WTA, теннисистки могут переодеваться только в раздевалке. Тогда как у мужчин нет никаких ограничений — они могут одеть свежую футболку прямо на корте. В Нью-Йорке они в паузах между геймами и сетами и вовсе раздеваются, вешая себе на шею мокрые полотенца и мешки со льдом, чтобы немного охладиться.

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Разумеется, это вызвало возмущение у многих болельщиков. игроков и специалистов, которые не поняли, за что наказали Корне.

«Корне вернулась на корт после 10-минутного перерыва. Надела свежую футболку задом наперед. Переоделась на корте. Получила предупреждение за нарушение правил. Неспортивное поведение… А ничего, что мужчины меняют майки прямо на корте», — написала в твиттере Джуди Маррей, мама экс-первой ракетки мира Энди Маррея.

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Американская теннисистка Беттани Маттек-Сэндс назвала это решение «слабым», а австралийка Кейси Деллакуа назвала правила «нелепыми и смешными».

В среду утром организаторы US Open пошли на попятную и признали свою неправоту, выпустив специальное заявление.

«Все игроки имеют право переодеться, сидя на своих стульях во время паузы в матче. Это не является нарушением регламента. Мы сожалеем о том, что мадемуазель Корне вчера была наказана, и хотим прояснить наш политику в этом вопросе. К счастью, с нее не были сняты очки. Теннисистки, если захотят, также могут переодеваться в более укромном месте недалеко от корта, если есть такая возможность. В этом случае это не будет расценено как туалетный перерыв (их число ограничено в каждом сете. — Прим. “СЭ”)», — говорится в заявлении.

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К счастью, в концу недели в Нью-Йорке должно немного похолодать — температура опустится до 24−25 градусов.

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