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08:46 (мск), источник: Р-Спорт

Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата США

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов вышел в 3-й круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Источник: AP 2018

В матче второго круга Хачанов, посеянный под 27-м номером, обыграл итальянца Лоренцо Сонего — 7:5, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 6 минут.

Следующим соперником россиянина станет первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, который в матче второго круга за два часа одержал верх над канадцем Вашеком Поспишилом — 6:3, 6:4, 6:2.

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