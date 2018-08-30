Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата США

В матче второго круга Хачанов, посеянный под 27-м номером, обыграл итальянца Лоренцо Сонего — 7:5, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 6 минут.

Следующим соперником россиянина станет первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, который в матче второго круга за два часа одержал верх над канадцем Вашеком Поспишилом — 6:3, 6:4, 6:2.