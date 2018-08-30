Сестры Уильямс встретятся друг с другом в 3-м круге US Open
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, где сыграет со своей сестрой Винус.
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, где сыграет со своей сестрой Винус.
Шестикратная победительница US Open Серена (17-й номер посева) во втором круге турнира победила немку Карину Виттхёфт — 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 7 минут.
Побеждавшая на Открытом чемпионате США дважды Винус (16), в свою очередь, в матче второго раунда обыграла итальянку Камилу Джорджи — 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту.
Результаты других встреч второго круга:
Эшли Барти (Австралия, 18-й номер посева) — Люция Шафаржова (Чехия) — 7:5, 6:3;.
София Кенин (США) — Мария Саккари (Греция, 32) — 4:6, 6:1, 6:4.