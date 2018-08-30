Сестры Уильямс встретятся друг с другом в 3-м круге US Open

Сестры Уильямс встретятся друг с другом в 3-м круге US Open

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, где сыграет со своей сестрой Винус.