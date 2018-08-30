Белорусские теннисистки успешно стартовали на US Open
Стартовавший в понедельник в
Стартовавший в понедельник в
Женский теннис — самый крутой вид спорта в Беларуси прямо сейчас! Трудно припомнить, когда в последний раз (да и было ли такое вообще в принципе?) сразу четыре наши девчонки не просто входили в первую сотню мирового рейтинга, а регулярно дарили нам приятные сюрпризы и заставляли ждать каждого своего матча с нетерпением, как ждут последний трамвай. Стартовавший в понедельник в
Вслед за Верой Лапко и Викторией Азаренко уверенно шагнули во второй круг наши лидеры — Арина Соболенко с Александрой Саснович. Чемпионка
Саснович стартовала с победы над швейцаркой Белиндой Бенчич. Александра тоже не может без приключений: первый сет проиграла вчистую — 2:6, а затем столь же явно и легко взяла верх в двух следующих — 6:1 и 6:2. Бедняге Бенчич досталось от белорусок уже второй раз за короткое время — в
Виктория Азаренко и Вера Лапко вчера вечером провели на кортах Флэшн Медоуз свои вторые матчи на турнире — против представительницы Австралии Дарьи Гавриловой (32) и бельгийки Элиз Мертенс (15) соответственно. Арина Соболенко сегодня сразится с россиянкой Верой Звонаревой (133), а Александра Саснович — с Дарьей Касаткиной (11). Верим в победу!