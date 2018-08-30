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10:03 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Белорусские теннисистки успешно стартовали на US Open

Стартовавший в понедельник в Нью-Йорке US Open уже подарил немало приятных эмоций: впервые в истории четыре белоруски вышли во второй круг последнего в нынешнем сезоне турнира Большого шлема.

Источник: Reuters

Женский теннис — самый крутой вид спорта в Беларуси прямо сейчас! Трудно припомнить, когда в последний раз (да и было ли такое вообще в принципе?) сразу четыре наши девчонки не просто входили в первую сотню мирового рейтинга, а регулярно дарили нам приятные сюрпризы и заставляли ждать каждого своего матча с нетерпением, как ждут последний трамвай. Стартовавший в понедельник в Нью-Йорке US Open уже подарил немало приятных эмоций: впервые в истории четыре белоруски вышли во второй круг последнего в нынешнем сезоне турнира Большого шлема.

Вслед за Верой Лапко и Викторией Азаренко уверенно шагнули во второй круг наши лидеры — Арина Соболенко с Александрой Саснович. Чемпионка Нью-Хейвена Соболенко продолжила свой триумфальный путь по головам соперниц, ошарашив американку Даниэль Коллинс уже в первом сете — 6:0! Дальше Арина не стала изменять себе и слегка взъерошила нам всем нервы, уступив в следующей партии — 4:6. В третьем сете соперницы долго обменивались любезностями, отдавая друг дружке свои подачи, но победила сильнейшая — 6:4 в пользу Арины. Таким образом, Соболенко выиграла шестой матч подряд и десятый из последних 11!

Саснович стартовала с победы над швейцаркой Белиндой Бенчич. Александра тоже не может без приключений: первый сет проиграла вчистую — 2:6, а затем столь же явно и легко взяла верх в двух следующих — 6:1 и 6:2. Бедняге Бенчич досталось от белорусок уже второй раз за короткое время — в Нью-Хейвене, напомним, она была бита в четвертьфинале Ариной Соболенко — 6:3, 6:2.

Виктория Азаренко и Вера Лапко вчера вечером провели на кортах Флэшн Медоуз свои вторые матчи на турнире — против представительницы Австралии Дарьи Гавриловой (32) и бельгийки Элиз Мертенс (15) соответственно. Арина Соболенко сегодня сразится с россиянкой Верой Звонаревой (133), а Александра Саснович — с Дарьей Касаткиной (11). Верим в победу!

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