Александра Саснович и Арина Соболенко вышли в 1/16 финала US Open
30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/16 финала открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/16 финала открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче второго круга Александра Саснович победила россиянку Дарью Касаткину (11) — 6:2, 7:6 (7:3).
Арина Соболенко (20) встречалась с еще одной российской теннисисткой Верой Звонаревой (133) и также добилась успеха в двух сетах — 6:3, 7:6 (9:7).