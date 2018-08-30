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20:45 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович и Арина Соболенко вышли в 1/16 финала US Open

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/16 финала открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче второго круга Александра Саснович победила россиянку Дарью Касаткину (11) — 6:2, 7:6 (7:3).

Во время загрузки произошла ошибка.

Арина Соболенко (20) встречалась с еще одной российской теннисисткой Верой Звонаревой (133) и также добилась успеха в двух сетах — 6:3, 7:6 (9:7).

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