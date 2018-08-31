Шарапова вышла в третий круг US Open
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россиянка Мария Шарапова вышла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россиянка Мария Шарапова вышла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Победительница US Open-2006 Шарапова, посеянная под 22-м номером, во втором круге победила румынку Сорану Кырстю — 6:2, 7:5. Матч продолжался 1 час 50 минут.
В третьем круге Шарапова встретится с 10-й ракеткой соревнований Еленой Остапенко из Латвии.