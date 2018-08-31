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10:07 (мск), источник: Р-Спорт

Шарапова вышла в третий круг US Open

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россиянка Мария Шарапова вышла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Источник: Reuters

Победительница US Open-2006 Шарапова, посеянная под 22-м номером, во втором круге победила румынку Сорану Кырстю — 6:2, 7:5. Матч продолжался 1 час 50 минут.

В третьем круге Шарапова встретится с 10-й ракеткой соревнований Еленой Остапенко из Латвии.

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