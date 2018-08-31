Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США, который проходит в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США, который проходит в
Посеянный под 6-м номером Джокович во втором круге обыграл американца Тенниса Сандгрена — 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:2. Матч продолжался 2 часа 46 минут.
Следующим соперником Джоковича, побеждавшего на US Open в 2011 и 2015 годах, станет француз Ришар Гаске (26-й номер посева).
Результаты других матчей 2-го круга:
Марин Чилич (Хорватия, 7-й номер посева) — Хуберт Гуркач (Польша) — 6:2, 6:0, 6:0;.
Кэй Нисикори (Япония, 21) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:2, 5:4 (отказ Монфиса).