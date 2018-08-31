Вторая ракетка US Open Возняцки проиграла Цуренко во втором круге турнира

В другом матче второго круга испанка Карла Суарес-Наварро, посеянная под 30-м номером, одержала верх над француженкой Кристиной Младенович — 6:1, 4:6, 6:4. В третьем круге Суарес-Наварро предстоит встреча с еще одной представительницей Франции шестой ракеткой турнира Каролин Гарсией.