Вторая ракетка US Open Возняцки проиграла Цуренко во втором круге турнира
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Датчанка Каролина Возняцки не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Датчанка Каролина Возняцки не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Вторая ракетка турнира Возняцки во втором круге проиграла украинке Лесе Цуренко — 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 41 минуту.
Следующей соперницей украинки станет чешка Катерина Синякова.
В другом матче второго круга испанка Карла