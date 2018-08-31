Соболенко: Не ожидала, что это лето получится столь великолепным для меня

«По ходу матча я сказала себе: «Просто бей по мячу как можно сильнее, попадай в корт и ни о чём другом не думай». В концовке у меня всё получалось, и я очень этому рада.

Это лето получается просто великолепным для меня. Я не ожидала, что всё будет так здорово. Я очень довольна уровнем своей игры. Я шла вперёд шаг за шагом, проводила тренировку за тренировкой, розыгрышей за розыгрышем, матч за матчем. После того, как я победила Возняцки в Монреале, я начала понимать, что у меня всё получается. Если продолжу в том же духе, то смогу выступать на очень высоком уровне, — цитирует Соболенко официальный сайт тура.