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10:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Саснович: Хочу, чтобы Беларусь в теннисе стала еще сильнее

Белорусская теннисистка Александра Саснович, обыгравшая во втором круге Открытого чемпионата США россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:2, 7:6 (7:3), поделилась ожиданиями от встречи с японкой Наоми Осакой и объяснила рост популярности тенниса на её родине.

Источник: РИА "Новости"

«Я помню наш предыдущий матч с Осакой. Мы играли в Токио и ощущалась сильная влажность. Я проиграла первый сет 3:6, вела 5:0 во втором, но в итоге проиграла. Это было уже давно. Мы разные теннисистки, а впереди новый день. Я уже говорила, что мяч круглый и любая теннисистка может добиться победы в конкретном матче. Каждая из нас будет пытаться найти путь к победе.

Когда в четвертьфинале и полуфинале Кубка Федерации мы играли в Минске, на матчи пришло много людей. Они даже ничего не знали о теннисе или, возможно, видели игру по телевизору. Но наконец они увидели игру живьём. Это и стало ключом к популяризации игры. Родители стали приводить детей на корты. Дети стараются играть как профессионалы, и это здорово. Я хочу, чтобы Беларусь в теннисе стала ещё сильнее. Думаю, ещё больше игроков из нашей страны могут выступать успешно, — цитирует Саснович официальный сайт тура.

Впервые в Открытой эре в третьем круге турнира «Большого шлема» сыграют три представительницы Беларуси. Борьбу на турнире продолжают также Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

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