Азаренко рассказала, как в 10 лет побывала в Нью-Йорке
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, обыгравшая во втором круге Открытого чемпионата США Дарью Гаврилову из Австралии со счётом 6:1, 6:2, рассказала, как впервые побывала в
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, обыгравшая во втором круге Открытого чемпионата США Дарью Гаврилову из Австралии со счётом 6:1, 6:2, рассказала, как впервые побывала в
«Я помню, как впервые прилетела в
Мне всё нравилось. Я обожала фастфуды и безлимитный доступ к газировке. Я тоже выросла в городе, но не с такой бурной жизнью. Думаю,
В третьем круге US Open 2018 Азаренко сыграет с действующей чемпионкой американкой Слоан Стивенс.