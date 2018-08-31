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10:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Азаренко рассказала, как в 10 лет побывала в Нью-Йорке

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, обыгравшая во втором круге Открытого чемпионата США Дарью Гаврилову из Австралии со счётом 6:1, 6:2, рассказала, как впервые побывала в Нью-Йорке.

Источник: Reuters

«Я помню, как впервые прилетела в Нью-Йорк в 10 лет. Это было настоящее сумасшествие и потрясающее приключение. Я раньше никогда ничего подобного не видела. Ритм жизни города был так высок, что я была поражена.

Мне всё нравилось. Я обожала фастфуды и безлимитный доступ к газировке. Я тоже выросла в городе, но не с такой бурной жизнью. Думаю, Нью-Йорк впечатляет с первого взгляда. А когда тебе 10, впечатления ещё сильнее, — приводит слова Азаренко официальный сайт тура.

В третьем круге US Open 2018 Азаренко сыграет с действующей чемпионкой американкой Слоан Стивенс.

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