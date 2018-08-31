Джокович раскритиковал организаторов US Open за введение таймера на корте
Сербский теннисист Новак Джокович оценил введение таймера на корте, который отсчитывает время между розыгрышами.
Сербский теннисист Новак Джокович оценил введение таймера на корте, который отсчитывает время между розыгрышами.
У каждого спортсмена есть 25 секунд для того, чтобы выполнить подачу.
«Организаторы US Open ввели таймер, но при этом не проконсультировались с игроками. Если честно, мне не нравится такой подход. Плюс в том, что перед Открытым чемпионатом США на территории Северной Америки прошло несколько турниров, в ходе которых мы могли приспособиться к нововведению», — цитирует сербского теннисиста
Джокович, посеянный на Открытом чемпионате США под шестым номером, обыграл во втором круге американца Тенниса Сандгрена. Следующим соперником уроженца Белграда будет француз Ришар Гаске, получивший от организаторов 26-й номер посева.