Джокович раскритиковал организаторов US Open за введение таймера на корте

«Организаторы US Open ввели таймер, но при этом не проконсультировались с игроками. Если честно, мне не нравится такой подход. Плюс в том, что перед Открытым чемпионатом США на территории Северной Америки прошло несколько турниров, в ходе которых мы могли приспособиться к нововведению», — цитирует сербского теннисиста пресс-служба US Open.