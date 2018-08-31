Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов0
Рубин0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Химки1
Ротор1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ворскла0
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
21:00
Хетафе
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:30
Ганновер-96
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Милан
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Жирона
Все события
Фоторепортажи
12Акинфеев продлил контракт с ЦСКА
6Первая пятерка. С кем сравнялся Семак
19:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Джокович раскритиковал организаторов US Open за введение таймера на корте

Сербский теннисист Новак Джокович оценил введение таймера на корте, который отсчитывает время между розыгрышами.

Источник: Reuters

У каждого спортсмена есть 25 секунд для того, чтобы выполнить подачу.

«Организаторы US Open ввели таймер, но при этом не проконсультировались с игроками. Если честно, мне не нравится такой подход. Плюс в том, что перед Открытым чемпионатом США на территории Северной Америки прошло несколько турниров, в ходе которых мы могли приспособиться к нововведению», — цитирует сербского теннисиста пресс-служба US Open.

Джокович, посеянный на Открытом чемпионате США под шестым номером, обыграл во втором круге американца Тенниса Сандгрена. Следующим соперником уроженца Белграда будет француз Ришар Гаске, получивший от организаторов 26-й номер посева.

 «Это мой партнер, я без него не могу!» - о ком так тепло отзывается Роналду
Российские болельщицы сводят с ума РФПЛ! Где вы видели таких красоток?
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Очередной футболист-иностранец захотел российское гражданство
Пара олимпийских чемпионов 2014 года Столбова и Климов распалась
Стал известен гонорар Поветкина за бой против британца Джошуа
Опубликовано видео серьезной аварии на Гран-при Италии
Матч «Ростова» и «Рубина» открывает 6-й тур РПЛ (трансляция)
Стал известен календарь матчей «Спартака» на групповом этапе ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь