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21:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Азаренко: В теннисе всегда присутствуют двойные стандарты для мужчин и женщин

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировал инцидент, произошедший в матче первого круга Открытого чемпионата США между француженкой Ализе Корне и шведкой Юханной Ларссон.

Источник: Reuters

Уроженка Ниццы получила повреждение за то, что сняла футболку на корте. Она обнаружила, что одела экипировку задом наперёд и решила быстро исправить положение.

«Я считаю, что это не просто проблема женского тура, это проблема глобального масштаба. Корне получила предупреждение за то, что переодела футболку на корте — когда возникает такая проблема, её нужно решать немедленно.

В теннисе всегда присутствуют двойные стандарты для мужчин и женщин, но с этим нужно продолжать бороться. Мы делаем всё возможное, чтобы теннис стал самым прогрессивным видом спорта, но подобное нарушение границ является для меня неприемлемой вещью", — цитирует Азаренко пресс-служба US Open.

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