Азаренко: В теннисе всегда присутствуют двойные стандарты для мужчин и женщин

Источник: Reuters

Уроженка Ниццы получила повреждение за то, что сняла футболку на корте. Она обнаружила, что одела экипировку задом наперёд и решила быстро исправить положение.

«Я считаю, что это не просто проблема женского тура, это проблема глобального масштаба. Корне получила предупреждение за то, что переодела футболку на корте — когда возникает такая проблема, её нужно решать немедленно.