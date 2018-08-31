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31 августа, источник: ТАСС

Российская теннисистка Макарова проиграла в третьем круге US Open

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Макарова проиграла Анастасии Севастовой из Латвии в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $53 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Источник: AP 2018

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:2 в пользу латвийской теннисистки, посеянной на турнире под 19-м номером. Севастова впервые в карьере обыграла Макарову. Ранее спортсменки встречались трижды, и все три раза победа в матче оставалась за Макаровой.

В четвертом круге 28-летняя Севастова сыграет с победительницей матча между китаянкой Ван Цян и украинкой Элиной Свитолиной (7).

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Макарова в 12-й раз играла на Открытом чемпионате США. Лучшим результатом россиянки на кортах Нью-Йорка является выход в полуфинал турнира в 2014 году, где она проиграла на тот момент первой ракетке мира американке Серене Уильямс, которая впоследствии выиграла турнир. В прошлом году Макарова также завершила борьбу на стадии третьего круга, проиграв испанке Карле Суарес Наварро.

После поражения Макаровой последней россиянкой на Открытом чемпионате США в женском одиночном разряде осталась Мария Шарапова (22). Она в третьем круге сыграет с другой латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (10).

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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