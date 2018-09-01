Хачанов не смог выйти в четвертый круг US Open, проиграв Надалю

Источник: AP 2018

Встреча продолжалась 4 часа 25 минут и завершилась со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) в пользу Надаля. Ранее соперники четырежды встречались на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Во всех матчах победу одерживал испанский теннисист, при этом россиянин ни разу не выигрывал сет. Надаль посеян на турнире под первым номером, Хачанов имеет 27-й номер посева.

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Таким образом, в мужской сетке турнира остался только один представитель России — Даниил Медведев. В четвертом круге Надаль сыграет грузином Николозом Басилашвили.

Россиянин четвертый раз выступал на Открытом чемпионате США. В 2015 году он не смог преодолеть квалификацию и выйти в основную сетку турнира. В 2016 году теннисист дошел до второго круга, а в 2017 году проиграл в первом круге. Таким образом, выйдя в третий круг, Хачанов превзошел свой лучший результат, показанный на кортах Нью-Йорка.

Надаль является действующим победителем турнира. Всего испанец принимает участие в розыгрыше Открытого чемпионата США в 14-й раз. Помимо прошлогодней победы, Надаль выигрывал турнир еще дважды — в 2010 и 2013 годах.