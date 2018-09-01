Серена Уильямс обыграла сестру Винус в третьем круге Открытого чемпионата США

Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу младшей из сестер, посеянной на турнире под 17-м номером. Старшая Уильямс имела 16-й номер посева. Спортсменки 30-й раз встречались друг с другом. Теперь на счету Серены 18 победу, у Винус — 12.