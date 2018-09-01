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10:18 (мск), источник: ТАСС

Серена Уильямс обыграла сестру Винус в третьем круге Открытого чемпионата США

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Американка Серена Уильямс оказалась сильнее своей старшей сестры Винус Уильямс в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $53 млн), который проходит в Нью- Йорке.

Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу младшей из сестер, посеянной на турнире под 17-м номером. Старшая Уильямс имела 16-й номер посева. Спортсменки 30-й раз встречались друг с другом. Теперь на счету Серены 18 победу, у Винус — 12.

В четвертом круге Серена Уильямс сыграет с эстонкой Кайей Канепи.

Теннисистка в 18-й раз играет на Открытом чемпионате США. Серена шесть раз становилась победительницей турнира (1999, 2002, 2008, 2012−2014). Винус выступала на US Open 20-й раз, на ее счету две победы (2000, 2001).

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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