Российский теннисист Медведев проиграл хорвату Чоричу на US Open

Медведев третий раз выступал в основной сетке Открытого чемпионата США. В 2016 году он не смог преодолеть квалификацию, в 2017-м проиграл в первом круге канадцу Денису Шаповалову. Таким образом, россиянин показал свой лучший результат на турнире, пройдя до третьего круга. Медведев был последним представителем России на US Open в мужской сетке, ранее соревнование покинули Михаил Южный, Евгений Донской и Карен Хачанов.