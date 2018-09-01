Российский теннисист Медведев проиграл хорвату Чоричу на US Open

В матче третьего круга 22-летний спортсмен уступил 21-летнему хорвату, посеянному на турнире под 20-м номером, со счетом 3:6, 5:7, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.
Следующим Чорича станет победитель пары Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — Фернандо Вердаско (Испания).
Медведев третий раз выступал в основной сетке Открытого чемпионата США. В 2016 году он не смог преодолеть квалификацию, в 2017-м проиграл в первом круге канадцу Денису Шаповалову. Таким образом, россиянин показал свой лучший результат на турнире, пройдя до третьего круга. Медведев был последним представителем России на US Open в мужской сетке, ранее соревнование покинули Михаил Южный, Евгений Донской и Карен Хачанов.
Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.