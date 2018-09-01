Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь1
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел0
Зенит-20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер0
Ливерпуль1
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов0
Анжи0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
16:30
Спартак-2
Балтика
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Урал
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Нюрнберг
Майнц
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
СКА
Футбол. Первый дивизион
17:00
Авангард К
Армавир
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Первый дивизион
17:30
Тамбов
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Ним
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Болонья
Интер
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч0
Мордовия1
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
19:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Нант
Футбол. Зарубежный
21:30
Парма
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Леганес
Все события
Фоторепортажи
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
19Москва простилась с Алексеем Парамоновым
14:18 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала парного разряда US Open

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и китаянка Се Шувэй вышли в 1/8 финала парного разряда открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В матче второго раунда белорусско-китайский тандем победил венгерско-сербский дуэт Фанни Столлар / Нина Стоянович — 6:4, 7:6 (7:5).

Сегодня в поединке 1/16 финала одиночного разряда Арина Соболенко (20-й номер мирового рейтинга) сыграет с чешкой Петрой Квитовой (5), соперницей Александры Саснович (33) будет японка Наоми Осака (19).

 Гороскоп на сентябрь 2018 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября
Усиление «Локомотива», перестройка ЦСКА, отъезд Промеса
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Почему распалась лучшая пара российского фигурного катания
ЦСКА — «Зенит» — 9:0. Лучшее трансферное окно армейцев в истории
СМИ: Роналдо согласовал покупку испанского клуба
«Он всегда был максималистом». Черчесову 55 лет
«Это будет бомба»: Медведева будет кататься по-канадски
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь