«Я обыграл великого соперника». Надаль чудом выжил в матче с Хачановым и восхитился его игрой

Источник: РИА "Новости"

Как же много зависит от сетки практически на любом турнире, если ты не Рафаэль Надаль или Роджер Федерер. Даже Новак Джокович испытывал с этим проблемы по ходу своего возвращения. Отсутствие высокого номера посева дарило ему лютых оппонентов в первых кругах. И Ноле не всегда справлялся. К чему я завел эту песню? Очень жаль Карена Хачанова. Он был потрясающе готов к US Open, но только третий круг, а уже пришлось играть с Рафаэлем Надалем. Становится еще обиднее, когда видишь, что в четвертый круг проходят Николоз Басилашвили и Борна Чорич, а такую же возможность имеют Михаил Кукушкин и Джон Миллман, Жуан Соуза и Люка Пуй.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnK3l3pBBOn/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnK3l3pBBOn/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">What a battle was tonight? I left everything on the court..I will never give up without a fight! Congrats to @rafaelnadal with the win. Thanks to all the people who came to support me and for such an unbelievable atmosphere here on Arthur Ashe stadium. We keep on working.See you next year @usopen ???? // Какой матч был сегодня?Я отдал всего себя на корте. Поздравляю @rafaelnadal с победой.Большое спасибо всем кто пришёл поболеть за меня сегодня. Была незабываемая атмосфера на стадионе Артура Эша.Также спасибо всем за вашу поддержку и сообщения! Продолжаем работать.До встречи в следующем году @usopen ???? #NewYork #UsOpen #Never #Give #Up</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/karenkhachanov/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Karen Khachanov</a> (@karenkhachanov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-01T04:18:47+00:00">31 Авг 2018 в 9:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но Хачанову не в чем себя упрекнуть (ну, почти что). После игры он оставил пост в инстаграме.

«Какой матч был сегодня! Я отдал всего себя на корте. Поздравляю Рафаэля Надаля с победой. Большое спасибо всем, кто пришел поболеть за меня сегодня. Была незабываемая атмосфера на стадионе Артура Эша. Также спасибо всем за вашу поддержку и сообщения! Продолжаем работать. US Open, до встречи в следующем году».

По реакции Надаля в его инстаграме, насколько тяжело далась ему победа.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnKWwrKn_iT/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnKWwrKn_iT/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@usopen #usopen ? great match, tough! Very happy ? #vamos</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rafaelnadal/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Rafa Nadal</a> (@rafaelnadal) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-31T23:31:54+00:00">31 Авг 2018 в 4:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На пресс-конференции Рафа назвал Хачанова — great opponent. Перевести можно по-разному. Но мне хочется считать Карена великим по итогам этой встречи. Он играл реально круто. Думаю, в этот день его могли победить только Джокович и Надаль. Даже по поводу Федерера есть сомнения.

Надаль на старте встречи сразу же попытался прихватить Хачанова, но Карен отыграл двойной брейк-поинт, а следом взял подачу Рафы. Ближе к концу партии испанец вернул брейк, но при счете 5:5 ультратаакующая игра русского гиганта снова дала ему преимущество. Эйсом Хачанов закрыл первую партию.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnKBS9rBC0e/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnKBS9rBC0e/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@rafaelnadal & @karenkhachanov in warp speed at the #USOpen. ? #Khachanov is showing no signs of weakness, but we all know #Rafa isn’t going down without a fight ??. Khachanov leads 7-5, 5-5 & with rain ☔️ we’re closing the roof on #arthurashestadium! Are you following the action on @espn? __ #atp #tennis #rafaelnadal #vamosrafa #instatennis #instaspain #instasports #usopen50 #rafa</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/usopen/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> US Open</a> (@usopen) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-31T20:31:48+00:00">31 Авг 2018 в 1:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сценарий второго сета был почти полностью списан со стартового. Снова Хачанов берет подачу Рафы в третьем гейме, а в восьмом проигрывает свою. А вот дальше пошли расхождения. В девятом новый брейк от Хачанова. Он выходит подавать на вторую партию, но не справляется. А затем после закрытия крыши на корте проигрывает еще два гейма — 5:7. Если бы Карен дальше развалился, то, наверное, можно было сказать, что он себя похоронил, не сумев сделать 2:0 по партиям. В принципе, это актуально. Но дальше была такая битва, что болельщики на главном корте US Open вскакивали через розыгрыш.

Хачанов отыграл 4 сетбола на тай-брейке третьего сета, но Рафа все-таки закрыл 9:7. До 13 гейма дошло и в четвертой партии, хотя Надаль выходил подавать на матч при счете 5:4, но проиграл свой гейм всухую. А дальше уже у Хачанова был сетбол, но не удалось перевести встречу в решающий сет. А на тай-брейке Рафа имел преимущество и выиграл.

Вместо кучи слов, посмотрите лучше хайлайты. На это стоит потратить несколько минут.

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Счет матча во многом показывает уровень этой битвы: 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3). Пятый сет здесь бы не помешал, но и так соперники мучили друг друга 4,5 часа.

Было подозрение, что после выигранного турнира в Уинстон-Сэйлеме у Даниила Медведева закончится бензин. Но он прошел два круга, выбив одного из лучших юниоров мира Стефаноса Циципаса. Дальше силы исчезли. Трехсетовое поражение от Борны Чорича. На харде не даются матчи Дане против юркого хорвата.

Вылетела и Екатерина Макарова, оставив Марию Шарапову в одиночестве на этом турнире (парные разряды не берем). И ведь вела Катя у Анастасии Севастовой. После первого сета вообще казалось, что вскоре россиянка закроет матч и пойдет готовиться к четвертому кругу. Но девушка из Латвии вообще перестала ошибаться, пусть и играла на средней скорости. Макарова же сбилась на ошибки, взяв лишь 3 гейма за два следующих сета.

Все ждали ночного противостояния сестер Уильямс, но оно вылилось в тотальное избиение старшенькой. Серена проиграла всего 3 гейма. Правда, борьба была внутри геймов. Кучу раз доходило до счета ровно, но в решающий момент точнее была младшенькая, несмотря на то, что подвернула ногу еще в начале первой партии.

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Защищающая титул чемпионки US Open Слоан Стивенс провела лучший матч на турнире, как только ей досталась серьезная оппонентка. Но американке очень помогли несколько капель дождя, свалившиеся на центральный корт. Виктория Азаренко только-только сделала счет 4:3, сделав брейк. Она была на кураже. Но пока закрывали крышу, запал белорусской теннисистки исчез. Слоан взяла три гейма подряд, 6:3, 6:4 в ее пользу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnKJPkjhClQ/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnKJPkjhClQ/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@sloanestephens does it again! The defending #USOpen champion moves on to the fourth round. #heinekendailyserve @heineken _ #USOpen50 #SloaneStephens #Tennis #protennis #nyc #usta #wta</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/usopen/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> US Open</a> (@usopen) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-31T21:34:10+00:00">31 Авг 2018 в 2:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мария Шарапова сыграет в 2 часа ночи в воскресенье. За выход в четвертый круг ей будет противостоять Елена Остапенко из Латвии. Шарапова — фаворит, но, на самом деле, обе пока что играют на среднем уровне. Матч непредсказуемый.