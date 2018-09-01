«Я обыграл великого соперника». Надаль чудом выжил в матче с Хачановым и восхитился его игрой
Из русских на US Open осталась только Мария Шарапова.
Из русских на US Open осталась только Мария Шарапова.
Как же много зависит от сетки практически на любом турнире, если ты не Рафаэль Надаль или Роджер Федерер. Даже Новак Джокович испытывал с этим проблемы по ходу своего возвращения. Отсутствие высокого номера посева дарило ему лютых оппонентов в первых кругах. И Ноле не всегда справлялся. К чему я завел эту песню? Очень жаль Карена Хачанова. Он был потрясающе готов к US Open, но только третий круг, а уже пришлось играть с Рафаэлем Надалем. Становится еще обиднее, когда видишь, что в четвертый круг проходят Николоз Басилашвили и Борна Чорич, а такую же возможность имеют Михаил Кукушкин и Джон Миллман, Жуан Соуза и Люка Пуй.
Но Хачанову не в чем себя упрекнуть (ну, почти что). После игры он оставил пост в инстаграме.
«Какой матч был сегодня! Я отдал всего себя на корте. Поздравляю Рафаэля Надаля с победой. Большое спасибо всем, кто пришел поболеть за меня сегодня. Была незабываемая атмосфера на стадионе Артура Эша. Также спасибо всем за вашу поддержку и сообщения! Продолжаем работать. US Open, до встречи в следующем году».
По реакции Надаля в его инстаграме, насколько тяжело далась ему победа.
На
Надаль на старте встречи сразу же попытался прихватить Хачанова, но Карен отыграл двойной
Сценарий второго сета был почти полностью списан со стартового. Снова Хачанов берет подачу Рафы в третьем гейме, а в восьмом проигрывает свою. А вот дальше пошли расхождения. В девятом новый брейк от Хачанова. Он выходит подавать на вторую партию, но не справляется. А затем после закрытия крыши на корте проигрывает еще два гейма — 5:7. Если бы Карен дальше развалился, то, наверное, можно было сказать, что он себя похоронил, не сумев сделать 2:0 по партиям. В принципе, это актуально. Но дальше была такая битва, что болельщики на главном корте US Open вскакивали через розыгрыш.
Хачанов отыграл 4 сетбола на
Вместо кучи слов, посмотрите лучше хайлайты. На это стоит потратить несколько минут.
Счет матча во многом показывает уровень этой битвы: 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3). Пятый сет здесь бы не помешал, но и так соперники мучили друг друга 4,5 часа.
Было подозрение, что после выигранного турнира в
Вылетела и Екатерина Макарова, оставив Марию Шарапову в одиночестве на этом турнире (парные разряды не берем). И ведь вела Катя у Анастасии Севастовой. После первого сета вообще казалось, что вскоре россиянка закроет матч и пойдет готовиться к четвертому кругу. Но девушка из Латвии вообще перестала ошибаться, пусть и играла на средней скорости. Макарова же сбилась на ошибки, взяв лишь 3 гейма за два следующих сета.
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Защищающая титул чемпионки US Open Слоан Стивенс провела лучший матч на турнире, как только ей досталась серьезная оппонентка. Но американке очень помогли несколько капель дождя, свалившиеся на центральный корт. Виктория Азаренко
Мария Шарапова сыграет в 2 часа ночи в воскресенье. За выход в четвертый круг ей будет противостоять Елена Остапенко из Латвии. Шарапова — фаворит, но, на самом деле, обе пока что играют на среднем уровне. Матч непредсказуемый.
Александр Служаков