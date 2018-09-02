Джокович прошел в четвертый круг US Open
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
В матче третьего круга Джокович (6-й номер посева) обыграл француза Ришара Гаске (26) со счетом 6:2, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.
За выход в ¼ финала последнего в сезоне турнира Большого шлема Джокович поспорит с португальцем Жуаном Соузой, который в третьем раунде обыграл француза Люка Пуя со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
Другие результаты матчей третьего круга:
Давид Гоффен (Бельгия, 10) —
Кэй Нисикори (Япония, 21) — Диего Шварцман (Аргентина, 13) — 6:4, 6:4, 5:7, 6:1;.
Филипп Кольшрайбер (Германия) — Александр Зверев (Германия, 4) — 6:7 (1:7), 6:4, 6:1, 6:3.