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10:01 (мск), источник: Р-Спорт

Джокович прошел в четвертый круг US Open

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Источник: Reuters

В матче третьего круга Джокович (6-й номер посева) обыграл француза Ришара Гаске (26) со счетом 6:2, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

За выход в ¼ финала последнего в сезоне турнира Большого шлема Джокович поспорит с португальцем Жуаном Соузой, который в третьем раунде обыграл француза Люка Пуя со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Другие результаты матчей третьего круга:

Давид Гоффен (Бельгия, 10) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:4, 6:1, 7:6 (7:4);.

Кэй Нисикори (Япония, 21) — Диего Шварцман (Аргентина, 13) — 6:4, 6:4, 5:7, 6:1;.

Филипп Кольшрайбер (Германия) — Александр Зверев (Германия, 4) — 6:7 (1:7), 6:4, 6:1, 6:3.

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