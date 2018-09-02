Джокович прошел в четвертый круг US Open

За выход в ¼ финала последнего в сезоне турнира Большого шлема Джокович поспорит с португальцем Жуаном Соузой, который в третьем раунде обыграл француза Люка Пуя со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).