Шарапова: Люблю играть при свете прожекторов и шуме толпы

Шарапова в субботу обыграла Остапенко со счетом 6:3, 6:2 и теперь поспорит за выход в ¼ финала последнего в сезоне турнира Большого шлема с испанкой Карлой Суарес-Наварро. Как отмечает официальный сайт US Open, россиянка одержала 22 победы в вечерних матчах на турнире.

«Я не помню, сколько мне было лет, когда я сыграла свой первый ночной матч, но я была еще весьма молода и могла быть напугана шумом города, огнями, атмосферой и криками толпы. Но я сумела обернуть это в свою пользу и сейчас преуспеваю в этом. Мне нравится такая атмосфера, когда люди умеют подбодрить с трибуны. И да, я очень люблю играть при свете прожекторов, мне нравится этот вызов», — приводит слова Шараповой пресс-служба турнира.