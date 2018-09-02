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09:59 (мск), источник: Р-Спорт

Шарапова: Люблю играть при свете прожекторов и шуме толпы

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над латвийкой Еленой Остапенко в третьем круге Открытого чемпионата США призналась, что любит играть на корте в вечернее время при свете прожекторов и шуме большого города.

Источник: РИА "Новости"

Шарапова в субботу обыграла Остапенко со счетом 6:3, 6:2 и теперь поспорит за выход в ¼ финала последнего в сезоне турнира Большого шлема с испанкой Карлой Суарес-Наварро. Как отмечает официальный сайт US Open, россиянка одержала 22 победы в вечерних матчах на турнире.

«Я не помню, сколько мне было лет, когда я сыграла свой первый ночной матч, но я была еще весьма молода и могла быть напугана шумом города, огнями, атмосферой и криками толпы. Но я сумела обернуть это в свою пользу и сейчас преуспеваю в этом. Мне нравится такая атмосфера, когда люди умеют подбодрить с трибуны. И да, я очень люблю играть при свете прожекторов, мне нравится этот вызов», — приводит слова Шараповой пресс-служба турнира.

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