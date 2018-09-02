Соболенко победила пятую ракетку мира и вышла в 1/8 финала US Open

В поединке 3-го раунда одиночного разряда против 5-й ракетки планеты чешки Петры Квитовой Арина выиграла в двух партиях — 7:5, 6:1. Для победы белоруске понадобился 1 час 26 минут. После матча Соболенко сказала, что сейчас очень довольна своей игрой. Она также отметила, что перед каждой встречей немного нервничает, «но после выхода на корт, видя поддержку болельщиков, волнение проходит, и я наслаждаюсь игрой».