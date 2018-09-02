Нью-Йорк. Каролина Плишкова сыграет в четвертьфинале
Восьмая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова, в четвёртом круге US Open одолела австралийку Эшли Барти, занимающую 17-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/4.
Восьмая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова, в четвёртом круге US Open одолела австралийку Эшли Барти, занимающую 17-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/4.
За 1 час 24 минуты матча Каролина сделала четыре эйса и два брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Эшли шесть раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 2:2.
В четвертьфинале Открытого первенства США Плишкова сыграет или с эстонкой Кайей Канепи, или с американкой Сереной Уильямс.