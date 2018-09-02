Нью-Йорк. Каролина Плишкова сыграет в четвертьфинале

За 1 час 24 минуты матча Каролина сделала четыре эйса и два брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Эшли шесть раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 2:2.



В четвертьфинале Открытого первенства США Плишкова сыграет или с эстонкой Кайей Канепи, или с американкой Сереной Уильямс. ﻿