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2 сентября, источник: GoTennis.ru

Нью-Йорк. Каролина Плишкова сыграет в четвертьфинале

Восьмая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова, в четвёртом круге US Open одолела австралийку Эшли Барти, занимающую 17-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/4.

За 1 час 24 минуты матча Каролина сделала четыре эйса и два брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Эшли шесть раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 2:2.

В четвертьфинале Открытого первенства США Плишкова сыграет или с эстонкой Кайей Канепи, или с американкой Сереной Уильямс. ﻿

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