Надаль стал соперником Тима в четвертьфинале US Open

В матче четвёртого круга соревнований Надаль в четырёх сетах обыграл Николоза Басилашвили из Грузии со счётом 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4. Матч продолжался 3 часа 19 минут. Надаль 7 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 возможных. На счету Басилашвили 8 эйсов, 8 двойных ошибок на подаче и 2 реализованных брейка из 7 возможных.