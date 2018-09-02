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23:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Надаль стал соперником Тима в четвертьфинале US Open

Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Источник: Reuters

В матче четвёртого круга соревнований Надаль в четырёх сетах обыграл Николоза Басилашвили из Грузии со счётом 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4. Матч продолжался 3 часа 19 минут. Надаль 7 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 возможных. На счету Басилашвили 8 эйсов, 8 двойных ошибок на подаче и 2 реализованных брейка из 7 возможных.

За выход в полуфинал US Open Надаль сыграет с девятой ракеткой турнира — австрийцем Домиником Тимом.

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