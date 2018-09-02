Надаль стал соперником Тима в четвертьфинале US Open
Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
В матче четвёртого круга соревнований Надаль в четырёх сетах обыграл Николоза Басилашвили из Грузии со счётом 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4. Матч продолжался 3 часа 19 минут. Надаль 7 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6
За выход в полуфинал US Open Надаль сыграет с девятой ракеткой турнира — австрийцем Домиником Тимом.