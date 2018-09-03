Севастова вышла в четвертьфинал US Open, обыграв Свитолину
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в четвертом круге US Open обыграла украинку Элину Свитолину — 6:3, 1:6, 6:0.
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в четвертом круге US Open обыграла украинку Элину Свитолину — 6:3, 1:6, 6:0.
В четвертьфинале она встретится с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Элисе Мертенс (Бельгия).
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Анастасия Севастова (Латвия, 19) — Элина Свитолина (Украина, 7) — 6:3, 1:6, 6:0