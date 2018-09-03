Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Адмирал
Футбол. Зарубежный
2.09
Монако2
Марсель3
Все события
Фоторепортажи
27Первый гол Смолова, стычка на поле и арбузы
12Акинфеев продлил контракт с ЦСКА
13:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерер: Когда Надаль появился в туре, он сразу же стал меня уважать

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своём противостоянии с испанцем Рафаэлем Надалем.

Источник: Reuters

В рейтинге ATP Надаль занимает первую строчку, Федерер — вторую.

«Каждое противостояние отличается от других. И слава богу, иначе было бы очень скучно. Мы не являемся соотечественниками, и это многое меняет. Мы не одного возраста, и это также сказывается.

Когда Рафа появился в туре, он сразу же стал меня уважать. Он уважает всех игроков тура. Это дало хороший старт нашему противостоянию. Мы провели так много матчей, у нас было немало напряжённых моментов, но мы всегда уважали друг друга. Мы были рады наличию соперника, который вынуждает становиться сильнее. На корте мы пережили немало невероятных моментов и благодарны друг друга за это, — цитирует Федерера Tennis World USA.

 «Это мой партнер, я без него не могу!» - о ком так тепло отзывается Роналду
Российские болельщицы сводят с ума РФПЛ! Где вы видели таких красоток?
Первый ноль «Зенита»
По понятиям. Как судья разобрался с «Зенитом» и «Спартаком»
Как будут судить Медведеву? Все стало сложнее
Футбол Италии шагнул за миллиард: итоги трансферного периода
Русские идут: Сироткин и Квят покоряют «Формулу-1»
Ледяхов не удержался в «Ахмате». Первая отставка сезона в РПЛ
Американского хоккеиста обвинили в приеме запрещенных препаратов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь