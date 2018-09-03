Федерер: Когда Надаль появился в туре, он сразу же стал меня уважать

«Каждое противостояние отличается от других. И слава богу, иначе было бы очень скучно. Мы не являемся соотечественниками, и это многое меняет. Мы не одного возраста, и это также сказывается.

Когда Рафа появился в туре, он сразу же стал меня уважать. Он уважает всех игроков тура. Это дало хороший старт нашему противостоянию. Мы провели так много матчей, у нас было немало напряжённых моментов, но мы всегда уважали друг друга. Мы были рады наличию соперника, который вынуждает становиться сильнее. На корте мы пережили немало невероятных моментов и благодарны друг друга за это, — цитирует Федерера Tennis World USA.