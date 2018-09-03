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18:11 (мск), источник: GoTennis.ru

Арина Соболенко: Ничего от себя не ждала

Беларуская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от выхода в четвёртый круг US Open.

Источник: РИА "Новости"

«Мне нравится играть на поздних стадиях: так я ощущаю настоящую поддержку болельщиков. На самом деле, я ничего от себя не ждала. Просто боролась в каждом розыгрыше и получала удовольствие.

До турнира я просто позитивно мыслила и постоянно себя подбадривала. После первого матча хорошо себя чувствовала, поэтому никаких проблем не было», — цитирует Арину Tennis World. ﻿

Арина Соболенко: Ничего от себя не ждала
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