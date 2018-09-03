Арина Соболенко: Ничего от себя не ждала

«Мне нравится играть на поздних стадиях: так я ощущаю настоящую поддержку болельщиков. На самом деле, я ничего от себя не ждала. Просто боролась в каждом розыгрыше и получала удовольствие.



До турнира я просто позитивно мыслила и постоянно себя подбадривала. После первого матча хорошо себя чувствовала, поэтому никаких проблем не было», — цитирует Арину Tennis World. ﻿