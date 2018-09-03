«Беларусь в расцвете: от Зверевой до Азаренко, Саснович и Соболенко». Пресс-служба ВТА — об истории белорусского тенниса

Источник: Reuters

«С тех пор, как Беларусь стала независимой в 1991 году, в стране появилось 11 теннисисток из топ-100 рейтинга — и будущее выглядит еще ярче. Впервые в истории три белоруски добрались до 3-го круга “US Open”, а Арина Соболенко вышла и в 4-й круг», — говорится в материале.

Читайте также Виктория Азаренко в 1/16 финала US Open уступила прошлогодней победительнице турнира

«Наталья Зверева была первой легендой белорусского тенниса. Она выиграла 18 турниров Большого шлема в паре — 14 из них в дуэте с Джиджи Фернандес, и еще четыре в миксте».

«Виктория Азаренко стала первой белоруской, которая выиграла титул на турнире Большого шлема в одиночном разряде и которая стала первой ракеткой мира, победив в финале “Australian Open” Марию Шарапову 6:3, 6:0».

«20-летняя Арина Соболенко уже «взорвала» рейтинг в этом году: в рамках «US Open"-серии она одержала пять побед над игроками из топ-10, завоевала первый титул в Нью-Хейвене и впервые в карьере вышла в 4-й круг турнира Большого шлема в Нью-Йорке».