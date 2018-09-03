Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи1
Адмирал1
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс1
Динамо Мн0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик0
Витязь0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо НН0
СКА2
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит4
Куньлунь1
Хоккей. КХЛ
4.09
Автомобилист
ЦСКА
Все события
Фоторепортажи
19Москва простилась с Алексеем Парамоновым
27Первый гол Смолова, стычка на поле и арбузы
18:40 (мск), источник: Прессбол

«Беларусь в расцвете: от Зверевой до Азаренко, Саснович и Соболенко». Пресс-служба ВТА — об истории белорусского тенниса

Пресс-служба ВТА в свете последних успехов белорусских теннисисток решила вспомнить историю отечественного женского тенниса. В материале «Беларусь в расцвете: от Зверевой до Азаренко, Саснович и Соболенко» официальный сайт ассоциации рассказал о ведущих белорусских игроках разных поколений, а также о будущем этого вида спорта в нашей стране.

Источник: Reuters

«С тех пор, как Беларусь стала независимой в 1991 году, в стране появилось 11 теннисисток из топ-100 рейтинга — и будущее выглядит еще ярче. Впервые в истории три белоруски добрались до 3-го круга “US Open”, а Арина Соболенко вышла и в 4-й круг», — говорится в материале.

Читайте также
Виктория Азаренко в 1/16 финала US Open уступила прошлогодней победительнице турнира

«Наталья Зверева была первой легендой белорусского тенниса. Она выиграла 18 турниров Большого шлема в паре — 14 из них в дуэте с Джиджи Фернандес, и еще четыре в миксте».

«Виктория Азаренко стала первой белоруской, которая выиграла титул на турнире Большого шлема в одиночном разряде и которая стала первой ракеткой мира, победив в финале “Australian Open” Марию Шарапову 6:3, 6:0».

«20-летняя Арина Соболенко уже «взорвала» рейтинг в этом году: в рамках «US Open"-серии она одержала пять побед над игроками из топ-10, завоевала первый титул в Нью-Хейвене и впервые в карьере вышла в 4-й круг турнира Большого шлема в Нью-Йорке».

«15-летняя Виктория Конопацкая занимает 28-е место в мировом юниорском рейтинге — третья в списке самых молодых игроков в топ-30».

 "Мне, в отличие от Льюиса, бежать некуда". Игорь Криушенко собрал для сборной Беларуси информационное досье на команду Сан-Марино
Минское "Динамо" в КХЛ. Первый выезд 11-го сезона: с чем вернемся?
Роналду, Салах и Модрич поспорят за звание лучшего игрока года
ЦСКА заявил 29 футболистов на групповой этап Лиги чемпионов
Игроки сборной РФ вышли на тренировку в накладных усах (видео)
Черышев прокомментировал выдвижение его гола на премию Пушкаша
Роналдо купил клуб испанской Примеры за 30 миллионов евро
Черчесов назвал капитана сборной России в сентябрьских матчах
«Локомотив» установил рекорд по количеству проданных абонементов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь