На стадионе «Санкт-Петербург» могут провести теннисный турнир

Источник: РИА "Новости"

«Мы хорошо знакомы с Жераром, и не только потому, что он сыграл рукой в матче с Россией. Его интерес к теннису известен, и его инициатива к реформированию Кубка Дэвиса нашла поддержку.

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Проблема только одна. «Зенит-Арену» можно было бы использовать вне футбольного сезона для любых соревнований, и есть предпроектные расчёты, как можно было бы разместить теннисные корты для того, чтобы иметь высокую посещаемость. Но, к сожалению, график Кубка Дэвиса не позволяет воспользоваться «Зенит-Ареной», а вместимость «СИБУР-Арены» ниже требований.