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19:27 (мск), источник: Чемпионат.com

На стадионе «Санкт-Петербург» могут провести теннисный турнир

Генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев прокомментировал слова защитника «Барселоны» Жерара Пике о том, что Санкт-Петербург является претендентом на проведение Кубка Дэвиса.

Источник: РИА "Новости"

«Мы хорошо знакомы с Жераром, и не только потому, что он сыграл рукой в матче с Россией. Его интерес к теннису известен, и его инициатива к реформированию Кубка Дэвиса нашла поддержку.

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Проблема только одна. «Зенит-Арену» можно было бы использовать вне футбольного сезона для любых соревнований, и есть предпроектные расчёты, как можно было бы разместить теннисные корты для того, чтобы иметь высокую посещаемость. Но, к сожалению, график Кубка Дэвиса не позволяет воспользоваться «Зенит-Ареной», а вместимость «СИБУР-Арены» ниже требований.

Ситуация с Кубком Дэвиса не означает, что у нас не могут пройти новые соревнования, которые планируются в рамках реформы. Те недели, которые заполнялись предварительными матчами Кубка Дэвиса, собираются использовать для соревнований по такой же модели, когда в течение недели разыгрывается титул. Предварительно мы обсуждали чемпионат среди смешанных пар или командный чемпионат, в котором участвуют и девушки, и юноши с одиночными, парными и смешанными играми. Это будет гораздо интереснее Кубка Хопмана. Надеюсь, мы вместе с Жераром и его коллегами найдём соревнование для Петербурга, которое не будет противоречить графику проведения других соревнований", — заявил Медведев.

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