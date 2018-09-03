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22:09 (мск), источник: GoTennis.ru

Дмитрий Турсунов: Соболенко открыта к экспериментам

Тренер белоруски Арины Соболенко Дмитрий Турсунов рассказал о сотрудничестве со своей подопечной.

«Я помог ей кое в чём, но думаю, ей виднее, в чем причина её последних успехов. Главное — она перестала пытаться забить каждый мяч.

Понятно, что у неё есть определенное представление о том, как должна выглядеть игра. Так что моя работа во многом состояла в том, чтобы понять её видение и, если оно неправильное, скорректировать. Арина оказалась очень восприимчива и открыта к экспериментам», — цитирует Турсунова Tennis. ﻿

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