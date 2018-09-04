Арина Соболенко проиграла Наоми Осаке в 1/8 финала US Open

После неудачной первой партии, в которой белоруска не справилась с подачей соперницы, во втором сете минчанка перехватили инициативу при счете 1:1, выиграв гейм на подаче соперницы. После этого локального успеха Арина Соболенко стала действовать гораздо увереннее. На старте третьей партии она вновь взяла гейм на подаче японки, но в концовке встречи допустила слишком много ошибок, которые и не позволили выйти ей в четвертьфинал.