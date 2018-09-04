Шарапова проиграла Суарес Наварро и завершила выступление на US Open

Шарапова (22) была последней россиянкой в женском одиночном разряде на турнире. В основной сетке Открытого чемпионата США остались три представительницы России — Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Ирина Хромачева, которые выступают в парном разряде.