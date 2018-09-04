Шарапова проиграла Суарес Наварро и завершила выступление на US Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 30-летней испанки.
В четвертьфинале Суарес Наварро сыграет с американкой Мэдисон Киз (14).
Шарапова (22) была последней россиянкой в женском одиночном разряде на турнире. В основной сетке Открытого чемпионата США остались три представительницы России — Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Ирина Хромачева, которые выступают в парном разряде.
Российская теннисистка в 12-й раз играла на Открытом чемпионате США. Ранее Шарапова дважды доходила до полуфинала турнира (2005, 2012) и один раз становилась его победительницей (2006).
Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.