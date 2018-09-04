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07:59 (мск), источник: ТАСС

Шарапова проиграла Суарес Наварро и завершила выступление на US Open

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова уступила испанке Карле Суарес Наварро (30-й номер посева) в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $53 млн), который проходит в Нью- Йорке.

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 30-летней испанки.

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В четвертьфинале Суарес Наварро сыграет с американкой Мэдисон Киз (14).

Шарапова (22) была последней россиянкой в женском одиночном разряде на турнире. В основной сетке Открытого чемпионата США остались три представительницы России — Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Ирина Хромачева, которые выступают в парном разряде.

Российская теннисистка в 12-й раз играла на Открытом чемпионате США. Ранее Шарапова дважды доходила до полуфинала турнира (2005, 2012) и один раз становилась его победительницей (2006).

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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