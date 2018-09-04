Мария Шарапова до четвертьфинала не добралась

Источник: AP 2018

Матч четвертого круга личного турнира Открытого чемпионата США по теннису стал последним для единственной остававшейся в нем россиянки Марии Шараповой. 31-летняя теннисистка, посеянная под 22-м номером, уступила во встрече, продолжавшейся 1 час 33 мин., 30-летней испанке Карле Суарес-Наварро (30) — 4:6, 3:6.

Счет личных встреч двух соперниц — 4−2 в пользу российской спортсменки. Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету испанки 3 двойные ошибки и 6 из 8 реализованных брейк-пойнтов. В четвертьфинале Суарес Наварро сыграет с американкой Мэдисон Кис (14), переигравшей в свою очередь Доминику Цибулкову из Словакии (29) — 6:1, 6:3.

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«Карла очень любит это покрытие, ведь она выросла на грунте, — сказала Мария Шарапова журналистам накануне поединка.— Я обыграла ее в нескольких наших последних играх, но не стоит забывать, что и поражения случались. Я отлично знаю, насколько тяжелым соперником она может быть, тем более сейчас, когда она играет с такой уверенностью. У Карлы один из лучших одноручных бекхэндов в туре, так что финал будет тяжелым».

Россиянка, напомним, в 12-й раз играла на Открытом чемпионате США. Ранее она дважды была полуфиналисткой турнира (2005, 2012) и один раз становилась его победительницей (2006).

После поражения Марии Шараповой в основной сетке Открытого чемпионата США остались три выступающие в парном разряде российские теннисистки — Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Ирина Хромачева. Павлюченкова в дуэте с Анастасией Севастовой из Латвии вышли в четвертьфинал, обыграв американок Кэролайн Доудхайд и Кристину Макхэйл со счетом 6:4, 6:3.

US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема» (общий призовой фонд — $53 млн). Действующей чемпионкой соревнований является американка Слоан Стивенс. Финал US Open в женском одиночном разряде состоится 8-го, а в мужском — 9 сентября.