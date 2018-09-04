Федерер проиграл на US Open 55-й ракетке Миллману

Источник: AP 2018

Встреча продолжалась 3 часа 38 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) в пользу Миллмана, не имеющего посева. Федерер, который был посеян под вторым номером на этом турнире, впервые проиграл сопернику не из топ-50 рейтинга на Открытом чемпионате США. Он в четвертый раз в карьере совершил не менее десяти двойных ошибок — впервые это произошло в 2009 году. В трех из четырех этих матчей швейцарец потерпел поражения. До этого Миллман ни разу не обыгрывал игроков из первой десятки.

Ранее соперники один раз встречались на турнирах под эгидой ATP. В прошлом матче победу одержал Федерер.

В четвертьфинале Миллман сыграет с сербом Новаком Джоковичем, посеянным на турнире под шестым номером. Австралиец номера посева не имеет.

Федерер 18-й раз выступал на Открытом чемпионате США. Он пять раз становился победителем турнира (2004−2008). В общей сложности швейцарец 20 раз становился победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Он является первым в истории тенниса восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде. На счету 37-летнего спортсмена 98 титулов победителя турниов АТР, 27 из которых категории «Мастерс» — самой престижной после Большого шлема серии. Также в его активе золото Олимпиады-2008 (парный разряд) и серебро Игр-2012 (одиночный разряд).

19-летний Миллман принимает участие на US Open в пятый раз. Ранее австралиец не доходил дальше третьего круга на турнирах Большого шлема. Он не имеет на своем счету титулов на турнирах АТР. Миллман является автором первой в историиОлимпиад «сухой» победы — на Играх-2016 он победил в первом круге литовца Ричардаса Беранкиса со счетом 6:0,6:0.