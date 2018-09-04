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11:33 (мск), источник: ТАСС

Шарапова посетовала на свою нерешительность в проигранном матче на US Open

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла испанке Карле Суарес Наварро в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису из-за неуверенности в атаке и множества невынужденных ошибок. Такое мнение высказала 31-летняя россиянка, которую цитирует пресс-служба Открытого чемпионата США.

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Источник: AP 2018

Шарапова был посеяна под 22 номером на турнире, ее соперница — под 30-м. Встреча прошла в ночь на вторник и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 30-летней испанки. Шарапова впервые проиграла в вечерней сессии на US Open. До этого матча в ее активе было 23 победы в вечерних играх.

«Соперница провела прекрасный матч, превзойдя меня по многим компонентам, — сказала Шарапова. — Она играла стабильно и часто вынуждала меня совершать ошибки. При этом я не воспользовалась своими шансами, не действовала в атаке решительно, в частности, колебалась, когда надо было идти вперед. Я сделала много невынужденных ошибок в атаке, особенно при обратном кроссе форхендом».

Российская теннисистка в 12-й раз играла на Открытом чемпионате США. Ранее Шарапова один раз становилась победительницей турнира (2006) и дважды доходила до полуфинала (2005, 2012).

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