Шарапова посетовала на свою нерешительность в проигранном матче на US Open

Источник: AP 2018

Шарапова был посеяна под 22 номером на турнире, ее соперница — под 30-м. Встреча прошла в ночь на вторник и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 30-летней испанки. Шарапова впервые проиграла в вечерней сессии на US Open. До этого матча в ее активе было 23 победы в вечерних играх.

«Соперница провела прекрасный матч, превзойдя меня по многим компонентам, — сказала Шарапова. — Она играла стабильно и часто вынуждала меня совершать ошибки. При этом я не воспользовалась своими шансами, не действовала в атаке решительно, в частности, колебалась, когда надо было идти вперед. Я сделала много невынужденных ошибок в атаке, особенно при обратном кроссе форхендом».