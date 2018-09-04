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11:57 (мск), источник: ТАСС

Федерер пожаловался на нехватку воздуха во время проигранного матча US Open

ТАСС, 4 сентября. Швейцарец Роджер Федерер испытывал нехватку воздуха во время матча четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису с австралийцем Джоном Миллманом. Об этом сообщил Федерер, которого цитирует пресс-служба турнира.

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Источник: Reuters

Встреча, которая прошла во вторник, продолжалась 3 часа 38 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) в пользу 29-летнего австралийца, занимающего 55-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР).

«Сегодня было очень жарко и душно, это было один из тех дней, когда мне не хватало воздуха, поскольку циркуляции вообще не было, — подчеркнул второй номер рейтинга АТР. — Я всю игру пытался справиться с этим дискомфортом — это один из первых подобных случаев в моей жизни. В какой-то момент даже был рад, что матч завершился».

«Джон смог справиться с духотой лучше, возможно, потому что он из Брисбена, города с очень высокой влажностью воздуха», — добавил 37-летний теннисист.

Миллман в свою очередь признался, что не верил в победу над Федерером. «Возможно, я немного не уверен в себе. Но сегодня Федерер был явно не полон сил. — отметил австралиец. — Я очень уважаю Роджера, и все, что он сделал для нашей игры. Роджер был моим кумиром».

В четвертьфинале Миллман сыграет с сербом Новаком Джоковичем, шестым номером рейтинга.

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