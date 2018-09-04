Арина Соболенко завершила выступление на US Open в парном разряде

После игры Арина Соболенко прокомментировала для пресс-службы WTA свое выступление на турнире, которое можно признать успешным, но она довольно критично высказалась о своих действиях на корте. «После поражения от Осаки у меня было пару часов, чтобы подготовиться к парной игре, но я была очень зла на себя, что упустила инициативу в поединке с японкой, не могла сосредоточиться. Мне необходимо учиться подавать точно, независимо от ситуации на корте, и сосредоточиться на позитивных мыслях», — отметила она.