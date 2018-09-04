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11:21 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко завершила выступление на US Open в парном разряде

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко завершила выступление на турнире «Большого шлема» — открытом чемпионате США в парном разряде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

После поражения в 1/8 финала от Наоми Осаки белоруска вместе с китаянкой Се Шувэй встретилась с бельгийско-голландским дуэтом Элизе Мертенс / Деми Схюрс. Матч завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу соперниц.

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После игры Арина Соболенко прокомментировала для пресс-службы WTA свое выступление на турнире, которое можно признать успешным, но она довольно критично высказалась о своих действиях на корте. «После поражения от Осаки у меня было пару часов, чтобы подготовиться к парной игре, но я была очень зла на себя, что упустила инициативу в поединке с японкой, не могла сосредоточиться. Мне необходимо учиться подавать точно, независимо от ситуации на корте, и сосредоточиться на позитивных мыслях», — отметила она.

Как сообщалось, в матче 1/8 финала с Наоми Осакой Арина Соболенко, уступая в третьем сете 4:5 в гейме на своей подаче, смогла отыграть три матчбола подряд, но затем завершила встречу двойной ошибкой.

В четвертьфинале женского одиночного разряда турнира «Большого шлема» сыграют Серена Уильямс (США) — Каролина Плишкова (Чехия), Слоан Стивенс (США) — Анастасия Севастова (Латвия), Карла Суарес-Наварро (Испания) — Мэдисон Киз (США), Наоми Осака (Япония) — Леся Цуренко (Украина).

Участие в 1/8 финала US Open позволит Арине Соболенко на следующей неделе улучшить свои позиции в рейтинге Всемирной женской ассоциации. Белоруска с 20-й переместится на 18-ю позицию.

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