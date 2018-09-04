«Теперь могу делать все, что хочу»: как проиграла Шарапова

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Карла Суарес-Наварро (Испания) — Мария Шарапова (Россия) — 6:4, 6:3

Мария Шарапова до сих пор никогда не проигрывала на центральном корте имени Артура Эша на Открытом чемпионате США в свете прожекторов. Ее серия побед в вечерних поединках после виктории в матче третьего круга над латвийкой Аленой Остапенко достигла цифры 22.

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Встреча четвертого раунда, или 1/8 финала, с испанской Карлой Суарес-Наварро казалась отличной возможностью продлить и серию, и свое пребывание на одном из любимых турниров.

Последний раз с испанкой Мария встречалась в 2015 году, и баланс их противостояний был уверенно в пользу россиянки — 4−1.

Однако в женском теннисе, тем более на турнирах «Большого шлема» каждый новый поединок — отдельные история и испытание, тем более Суарес-Наварро набрала отменную форму и надеялась во второй раз в карьере пробиться в четвертьфинал US Open (впервые она это сделала в 2013 году).

Первый гейм в матче проходил на подаче Шараповой, и 31-летняя экс-первая ракетка мира поиграла с соперницей в «кошки-мышки»: сначала Мария выиграла три мяча подряд, затем отдала два, но все же забрала гейм.

Тут же россиянка могла сделать брейк, поведя со счетом 15:40 на подаче соперницы, но Суарес-Наварро вовремя сконцентрировалась и включилась, сумев восстановить равновесие.

Ну, а дальше в игре российской теннисистки случился фирменный коллапс с подачей. В напряженном третьем гейме Мария сделала двойную ошибку при счете 30:30, что оказалось ключевым фактором брейка испанки.

Ну, а следующий свой гейм Шарапова начала с трех двойных ошибок подряд и в итоге уступила его под ноль.

Счет 1:4 не предвещал ничего хорошего в первой партии, но Мария известна не только атакующим теннисом и проблемами с подачей, но и бойцовскими качествами — борьба была еще далеко не окончена.

Испанке не удалось удержать свою подачу в следующем гейме, хотя она и отыграла первый брейк-пойнт при счете 30:40.

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Это был, пожалуй, ключевой момент в сете. Недаром у теннисистов есть поверье, что победитель седьмого гейма забирает партию.

Выиграй Шарапова свою подачу, и она смогла бы атаковать соперницу, имея психологическое преимущество и право сделать брейк в одном из двух следующих геймов Суарес-Наварро.

Но россиянка начала из рук вон плохо — 0:30 — и выправить ситуацию уже не сумела.

Правда, на сет подать с первого раза у ее оппонентки не вышло. Более того, в следующем гейме экс-первая ракетка наконец смогла выиграть и на своей подаче, однако в десятом гейме, который на подаче испанки начался со счета 0:30, сет все же завершился в пользу Суарес-Наварро — 6:4.

Во второй партии по-настоящему вернуться в борьбу у российской теннисистки не вышло. Она сразу же отдала свою подачу, тут же, правда, сделав и обратный брейк, причем уже Карла сделала двойную ошибку на брейк-пойнте.

Но дальше инициатива была за испанкой, которая свою подачу больше не отдавала, а чужих взяла две штуки, включая последний гейм в этом поединке.

Таким образом, Суарес-Наварро сделала сама себе подарок на день рождения — в день игры ей исполнилось 30 лет.

«Проснувшись утром, я сразу же подумала о матче. Я просто хотела победить. Это отличный подарок для меня. В прошлом году я в свой день рождения играла с Винус Уильямс и проиграла.

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В этот раз мне не хотелось испытывать те же чувства. Я хотела быть невероятно счастливой. Так и получилось, — рассказала Суарес-Наварро.

— Я старалась действовать агрессивно и концентрироваться на своей игре. Нелегко играть на этом корте в первый раз. Я пыталась играть агрессивно и уверенно, потому что Мария выполняла удары очень быстро. Мне приходилось бегать и бороться. Думаю, с начала и до конца матча я играла отлично. Я довольна своими действиями на корте.

«Когда ты являешься подростком и у тебя есть несколько сотен долларов, ты не имеешь представления о том, каким будет твое будущее. Ты не знаешь, что будет дальше. У тебя есть лишь мечта. Это тяжелее, чем быть 31-летней и иметь возможность делать все, что захочется, — философски заметила после поражения Шарапова.

— Думаю, соперница провела прекрасный матч. Во многих компонентах она была хороша. Карла действовала стабильно, когда это было нужно. Она вынуждала меня совершать ошибки. Суарес-Наварро двигалась невероятно здорово. Мы все знали, что Карла играет именно так. Мария Шарапова.