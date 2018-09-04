«Теперь могу делать все, что хочу»: как проиграла Шарапова
Мария Шарапова, последняя россиянка, оставшаяся в женском одиночном разряде, вылетела с US Open, уступив в матче четвертого круга турнира испанке Карле
Мария Шарапова, последняя россиянка, оставшаяся в женском одиночном разряде, вылетела с US Open, уступив в матче четвертого круга турнира испанке Карле
Мария Шарапова до сих пор никогда не проигрывала на центральном корте имени Артура Эша на Открытом чемпионате США в свете прожекторов. Ее серия побед в вечерних поединках после виктории в матче третьего круга над латвийкой Аленой Остапенко достигла цифры 22.
Встреча четвертого раунда, или 1/8 финала, с испанской Карлой
Последний раз с испанкой Мария встречалась в 2015 году, и баланс их противостояний был уверенно в пользу россиянки — 4−1.
Однако в женском теннисе, тем более на турнирах «Большого шлема» каждый новый поединок — отдельные история и испытание, тем более
Первый гейм в матче проходил на подаче Шараповой, и 31-летняя
Тут же россиянка могла сделать брейк, поведя со счетом 15:40 на подаче соперницы, но
Ну, а дальше в игре российской теннисистки случился фирменный коллапс с подачей. В напряженном третьем гейме Мария сделала двойную ошибку при счете 30:30, что оказалось ключевым фактором брейка испанки.
Счет 1:4 не предвещал ничего хорошего в первой партии, но Мария известна не только атакующим теннисом и проблемами с подачей, но и бойцовскими качествами — борьба была еще далеко не окончена.
Испанке не удалось удержать свою подачу в следующем гейме, хотя она и отыграла первый
Это был, пожалуй, ключевой момент в сете. Недаром у теннисистов есть поверье, что победитель седьмого гейма забирает партию.
Выиграй Шарапова свою подачу, и она смогла бы атаковать соперницу, имея психологическое преимущество и право сделать брейк в одном из двух следующих геймов
Но россиянка начала из рук вон плохо — 0:30 — и выправить ситуацию уже не сумела.
Правда, на сет подать с первого раза у ее оппонентки не вышло. Более того, в следующем гейме
Во второй партии
Но дальше инициатива была за испанкой, которая свою подачу больше не отдавала, а чужих взяла две штуки, включая последний гейм в этом поединке.
«Проснувшись утром, я сразу же подумала о матче. Я просто хотела победить. Это отличный подарок для меня. В прошлом году я в свой день рождения играла с Винус Уильямс и проиграла.
В этот раз мне не хотелось испытывать те же чувства. Я хотела быть невероятно счастливой. Так и получилось, — рассказала
— Я старалась действовать агрессивно и концентрироваться на своей игре. Нелегко играть на этом корте в первый раз. Я пыталась играть агрессивно и уверенно, потому что Мария выполняла удары очень быстро. Мне приходилось бегать и бороться. Думаю, с начала и до конца матча я играла отлично. Я довольна своими действиями на корте.
«Когда ты являешься подростком и у тебя есть несколько сотен долларов, ты не имеешь представления о том, каким будет твое будущее. Ты не знаешь, что будет дальше. У тебя есть лишь мечта. Это тяжелее, чем быть 31-летней и иметь возможность делать все, что захочется, — философски заметила после поражения Шарапова.
— Думаю, соперница провела прекрасный матч. Во многих компонентах она была хороша. Карла действовала стабильно, когда это было нужно. Она вынуждала меня совершать ошибки.
Суарес-Наварродвигалась невероятно здорово. Мы все знали, что Карла играет именно так.
Александр Седов