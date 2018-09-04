Шарапова и Федерер вылетели в 4-м круге US Open. Им пора заканчивать с теннисом

Источник: AP 2018

В любом виде спорта наступает момент, когда идолы для миллионов болельщиков, заканчивают. Кто-то уходит навсегда, стараясь скрыть свою будущую жизнь от чужих глаз, кому-то всеобщее внимание необходимо. Такие атлеты продолжают оставаться рядом с миром спорта, цепляясь за него всеми возможными способами.

Очевидно, что и Мария Шарапова, и Роджер Федерер попадут в первую группу. Свою порцию любви и обожания они уже давно получили. Не думайте, я не склоняю их к тому, что пора завязывать с профессиональным теннисом. Но, думаю, результаты US Open -2018 обоих подтолкнут к подобным мыслям.

Если честно, я не ждал, что Мария Шарапова пройдет дальше 4-го круга. Изначально взглянув на сетку, предполагал, что как раз на старте второй недели она уступит Каролин Гарсии. Но француженка неожиданно проиграла Карле Суарес-Наварро. И показалось, что в этом шанс Шараповой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnNZy-LhI6W/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnNZy-LhI6W/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Walking out onto this arena is ✨ ✨✨. Thank you for a great night #NewYork! #usopen</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mariasharapova/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Maria Sharapova</a> (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-02T03:56:09+00:00">1 Сен 2018 в 8:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Испанка всегда была довольно удобным соперником для Марии. Многие предрекали вынос Суарес-Наварро с корта. На деле же получилась обратка. Шарапова, как и в прошлых встречах, сыпала ошибками, иногда ретушируя их чисто выигранными мячами. Испанка не играла безупречно, но уж точно стабильнее Шараповой.

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В первой партии россиянка проигрывала 1:4, 2:5, но могла вернуться. При 5:4 на подаче Суарес-Наварро было 0:30. Мария несколько раз рискнула на приеме, но мячи в корт не ложились. В итоге — 6:4.

Ситуация практически повторилась во втором сете. Шарапова сразу отдала подачу, правда, быстро сделала брейк. Но решающими стали 5-й и 6-й геймы. Испанка снова взяла подачу Марии, та была близка, чтобы тут же счет сравнять, но в затяжном гейме не реализовала два брейк-поинта, а дальше уже надломилась психологически. Все знают, что Шарапова — боец, но здесь она расфасовывала мячи по аутам и сетке, выглядела безнадежно. И это все от не идеальной готовности. А, возможно, Мария просто решила поздравить Карлу с 30-м днем рождения.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnSBOf6h9t2/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnSBOf6h9t2/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Day 8: First up on Ashe tonight... @mariasharapova vs @carlasuareznava! Tell us who you are rooting for with a ? or ⭐️! _ #USOpen #tennis #sports #instatennis #instasport #sharapova #mariasharapova #suareznavarro #USOpen50</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/usopen/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> US Open</a> (@usopen) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-03T22:57:40+00:00">3 Сен 2018 в 3:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно мы спрашивали шведскую легенду Матса Виландера, зачем Шарапова продолжает играть в теннис. Он ответил, что это в ее крови. Это так. И Шарапова не хочет принять то, что она уже не вернется туда, где была еще несколько лет назад. Время ушло. Дисквалификация окончательно прибила Шарапову. Теперь ее никто не боится. Все те, кого она легко ломала, сейчас навязывают ей отчаянную борьбу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnDRZtgl1Sc/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:40.849342770475225% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnDRZtgl1Sc/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">R1 presser. I hope all is well with the wrist and forearm though ? #mariasharapova #sharafamily #teamsharapova #usopen</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/teamsharapova/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Team Sharapova</a> (@teamsharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-29T05:30:24+00:00">28 Авг 2018 в 10:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Двигаться Шарапова лучше не станет. Подавать качественнее — тоже. Больное плечо дает о себе знать. Как только Мария вернулась после отбытия дисквалификации в Штутгарте, она очень круто подавала первым мячом, меньше стало двойных. Подумалось, Шараповой нужно только почувствовать ритм, и она еще зажжет. Но пошли травмы, россиянка снималась с кучи турниров за последние полтора года. И сейчас качество подачи страдает. А это всегда был ключевой элемент для Шараповой. Почему Серена Уильямс еще несколько лет может быть в топе? Как раз из-за пушечного первого мяча. Ее травмы обошли стороной.

Можно продолжать играть, как это делают Звонарева и Шнидер, вернувшиеся после долгого перерыва, рождения детей. Их теннис не отпускает. Но Шарапова выступает, потому что верит, что еще сможет выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема». Думаю, поражение от Суарес-Наварро заставит ее задуматься. А стоит ли дальше себя истязать или лучше погрузиться в другую жизнь, бизнес-проекты, там ведь все так прекрасно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnDPVb5lKAO/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:38.101851851851855% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnDPVb5lKAO/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Next up, R2! ?????? #mariasharapova #sharafamily #teamsharapova #usopen</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/teamsharapova/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Team Sharapova</a> (@teamsharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-29T05:12:20+00:00">28 Авг 2018 в 10:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С Роджером Федерером ситуация немного другая. Его поражение от австралийца Джона Миллмана реально шокировало. Все были в предвкушении четвертьфинала с Джоковичем, но не срослось. Федерер никогда ранее не проигрывал сопернику не из топ-50 на US Open, Миллман же никогда не проходил в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Все бывыет впервые.

Первый сет Федерер легко выиграл, во втором вел 5:3, но после этого проиграл четыре гейма подряд, причем две своих подачи. Если бы играли днем, то можно было бы предположить, что Роджер на ногах перенес солнечный удар. Но матч был поздним, его запустили последним. А Миллман, ощутив, что у него есть шанс, начал играть так, как никогда прежде. Его не смутил даже брейк, сделанный Федерером уже в четвертой партии, он тут же вернул подачу. А на тай-брейке Роджер допускал такие чудовищные ошибки, что австралийцу ничего и делать не пришлось.

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После игры Миллман в интервью отжигал. Оказывается, у него уже были куплены билеты на самолет из Нью-Йорка, теперь придется менять. А еще он очень торопился на фэнтези-драфт по НФЛ.

— Я с трудом верю в то, что мне удалось победить. Я очень сильно уважаю Роджера и все, что он сделал для игры. Он всегда был моим героем. Сегодня он был не так хорош, как обычно, так что мне повезло. Я чувствовал себя, как олень на дороге перед автомобилем. Я плохо передвигался по корту, Роджер держал меня в узде. Во втором сете у меня получилось начать играть чуть более агрессивно. Появилась подача. Плюс, мне повезло, что у Роджера подача сегодня как раз не шла. Теперь, надеюсь, я успею на фэнтези-драфт. Я выбираю вторым и пока еще не решил кого возьму — Левеона Белла или Тодда Герли.

Шараповой — 31, Федереру — 37. Роджер уже задумывался об уходе. Но как раз ему еще надо пару десятков раз подумать. Ему есть чем заняться вне тенниса, он заработал достаточно, у него четверо детей. Но меня совершенно не удивит, если швейцарец выиграет Australian Open — 2019. Он умеет правильно готовить себя, он почти никогда не проигрывает ноунеймам. Миллман — первый такой пример за долгое время. Федерер в порядке. Просто сегодня случилось двухчасовое затмение.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnSsf1FB0U-/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnSsf1FB0U-/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Down, but never out... Until next year ?. ? @iamcesarin __ #USOpen #Federer #RogerFederer #nevergiveup #NYC #USOpen50 #Fighter #keepyourheadup #GOAT</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/usopen/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> US Open</a> (@usopen) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-04T05:15:46+00:00">3 Сен 2018 в 10:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но у Роджера четверо детей, которым нужно внимание. Да и конкуренция возросла. Сначала вернулся на прежний уровень Надаль, затем Джокович, сейчас восстанавливаются Нисикори, Маррей и Вавринка, избавился от болячек Дель Потро, а на подходе толпа молодых во главе со Зверевым, Циципасом и Шаповаловым.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnSq0mZBhVK/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnSq0mZBhVK/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">“Roger wasn’t at his best but hey I’ll take it. I served really well and capitalized on Roger having an off serve set.” - @johnnyhm. The world no. 55 now faces Novak Djokovic in the quarterfinals of the #USOpen. Tell us, what did you think of his performance? ? @skinnywashere __ #atp #tennis #sports #johnmillman #millman #usopen50 #grandslam #upsetalert #tennislife</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/usopen/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> US Open</a> (@usopen) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-04T05:03:35+00:00">3 Сен 2018 в 10:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У Федерера впереди итоговый турнир года, на котором он всегда был хорош, а Надаль его, к примеру, никогда не выигрывал. Можно постараться победить в Лондоне и закончить. Многие болельщики в тот момент испытают жуткую боль, но лучше уходить, когда ты еще топ!