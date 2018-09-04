Шарапова и Федерер вылетели в 4-м круге US Open. Им пора заканчивать с теннисом
Они уже легенды.
Они уже легенды.
В любом виде спорта наступает момент, когда идолы для миллионов болельщиков, заканчивают.
Очевидно, что и Мария Шарапова, и Роджер Федерер попадут в первую группу. Свою порцию любви и обожания они уже давно получили. Не думайте, я не склоняю их к тому, что пора завязывать с профессиональным теннисом. Но, думаю, результаты US Open -2018 обоих подтолкнут к подобным мыслям.
Если честно, я не ждал, что Мария Шарапова пройдет дальше 4-го круга. Изначально взглянув на сетку, предполагал, что как раз на старте второй недели она уступит Каролин Гарсии. Но француженка неожиданно проиграла Карле
Испанка всегда была довольно удобным соперником для Марии. Многие предрекали вынос
В первой партии россиянка проигрывала 1:4, 2:5, но могла вернуться. При 5:4 на подаче
Ситуация практически повторилась во втором сете. Шарапова сразу отдала подачу, правда, быстро сделала брейк. Но решающими стали 5-й и 6-й геймы. Испанка снова взяла подачу Марии, та была близка, чтобы тут же счет сравнять, но в затяжном гейме не реализовала два
Недавно мы спрашивали шведскую легенду Матса Виландера, зачем Шарапова продолжает играть в теннис. Он ответил, что это в ее крови. Это так. И Шарапова не хочет принять то, что она уже не вернется туда, где была еще несколько лет назад. Время ушло. Дисквалификация окончательно прибила Шарапову. Теперь ее никто не боится. Все те, кого она легко ломала, сейчас навязывают ей отчаянную борьбу.
Двигаться Шарапова лучше не станет. Подавать качественнее — тоже. Больное плечо дает о себе знать. Как только Мария вернулась после отбытия дисквалификации в Штутгарте, она очень круто подавала первым мячом, меньше стало двойных. Подумалось, Шараповой нужно только почувствовать ритм, и она еще зажжет. Но пошли травмы, россиянка снималась с кучи турниров за последние полтора года. И сейчас качество подачи страдает. А это всегда был ключевой элемент для Шараповой. Почему Серена Уильямс еще несколько лет может быть в топе? Как раз
Можно продолжать играть, как это делают Звонарева и Шнидер, вернувшиеся после долгого перерыва, рождения детей. Их теннис не отпускает. Но Шарапова выступает, потому что верит, что еще сможет выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема». Думаю, поражение от
С Роджером Федерером ситуация немного другая. Его поражение от австралийца Джона Миллмана реально шокировало. Все были в предвкушении четвертьфинала с Джоковичем, но не срослось. Федерер никогда ранее не проигрывал сопернику не из топ-50 на US Open, Миллман же никогда не проходил в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Все бывыет впервые.
Первый сет Федерер легко выиграл, во втором вел 5:3, но после этого проиграл четыре гейма подряд, причем две своих подачи. Если бы играли днем, то можно было бы предположить, что Роджер на ногах перенес солнечный удар. Но матч был поздним, его запустили последним. А Миллман, ощутив, что у него есть шанс, начал играть так, как никогда прежде. Его не смутил даже брейк, сделанный Федерером уже в четвертой партии, он тут же вернул подачу. А на
После игры Миллман в интервью отжигал. Оказывается, у него уже были куплены билеты на самолет из
— Я с трудом верю в то, что мне удалось победить. Я очень сильно уважаю Роджера и все, что он сделал для игры. Он всегда был моим героем. Сегодня он был не так хорош, как обычно, так что мне повезло. Я чувствовал себя, как олень на дороге перед автомобилем. Я плохо передвигался по корту, Роджер держал меня в узде. Во втором сете у меня получилось начать играть чуть более агрессивно. Появилась подача. Плюс, мне повезло, что у Роджера подача сегодня как раз не шла. Теперь, надеюсь, я успею на
Шараповой — 31, Федереру — 37. Роджер уже задумывался об уходе. Но как раз ему еще надо пару десятков раз подумать. Ему есть чем заняться вне тенниса, он заработал достаточно, у него четверо детей. Но меня совершенно не удивит, если швейцарец выиграет Australian Open — 2019. Он умеет правильно готовить себя, он почти никогда не проигрывает ноунеймам. Миллман — первый такой пример за долгое время. Федерер в порядке. Просто сегодня случилось двухчасовое затмение.
Но у Роджера четверо детей, которым нужно внимание. Да и конкуренция возросла. Сначала вернулся на прежний уровень Надаль, затем Джокович, сейчас восстанавливаются Нисикори, Маррей и Вавринка, избавился от болячек Дель Потро, а на подходе толпа молодых во главе со Зверевым, Циципасом и Шаповаловым.
У Федерера впереди итоговый турнир года, на котором он всегда был хорош, а Надаль его, к примеру, никогда не выигрывал. Можно постараться победить в Лондоне и закончить. Многие болельщики в тот момент испытают жуткую боль, но лучше уходить, когда ты еще топ!
Александр Служаков