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15:31 (мск), источник: ТАСС

Рублев и Хачанов вошли в состав сборной России на матч Кубка Дэвиса с белорусами

ТАСС, 4 сентября. Теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской и Евгений Карловский вошли в состав сборной России на матч Кубка Дэвиса против команды Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

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Источник: РИА "Новости"

Капитаном команды на матче будет президент ФТР Шамиль Тарпищев. Матч сборных России и Белоруссии пройдет 14—15 сентября в Москве в «Лужниках».

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С белорусами россияне сыграют за право сохранить место в первой группе Европейско-африканской зоны (второй дивизион Кубка Дэвиса после Мировой группы). Сборная, которая потерпит поражение в данном противостоянии, примет участие во втором раунде плей-офф. В случае поражение во втором раунде, команда потеряет место в первой группе, а в 2019 году будет выступать во второй группе.

В 2017 году мужская сборная России в матче первого раунда Первой мировой группы проиграла сербам, а в матче плей-офф за право остаться в элите уступила венграм и выбыла из высшего дивизиона. В марте 2018-го россияне проиграли австрийцам в матче второго раунда Первой группы в зоне Европы и Африки за право сыграть в плей-офф Мировой группы турнира.

Хачанов является первой ракеткой России. Он занимает 26-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), Медведев — 36-е, Рублев — 38-е, Донской — 80-е. 24-летний Карловский расположился на 240-й позиции в рейтинге, он впервые вызван в сборную России.

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