Уильямс вышла в полуфинал US Open, обыграв Плишкову

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу младшей из сестер Уильямс, посеянной на турнире под 17-м номером. Плишкова имела восьмой номер посева. Спортсменки четвертый раз встречались друг с другом. Теперь на счету у каждой из них по две победы.