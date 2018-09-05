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07:50 (мск), источник: ТАСС

Уильямс вышла в полуфинал US Open, обыграв Плишкову

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Американка Серена Уильямс оказалась сильнее чешки Каролины Плишковой в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $53 млн), который проходит в Нью- Йорке.

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Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу младшей из сестер Уильямс, посеянной на турнире под 17-м номером. Плишкова имела восьмой номер посева. Спортсменки четвертый раз встречались друг с другом. Теперь на счету у каждой из них по две победы.

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В полуфинальном матче Уильямс сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (19), которая в своем четвертьфинале обыграла американку Слоан Стивенс, являющуюся действующей победительницей US Open. После вылета Стивенс ни одна из теннисисток, продолжающих борьбу за победу в турнире, не входит в первую десятку мирового рейтинга.

Уильямс в 18-й раз играет на Открытом чемпионате США. Она шесть раз становилась победительницей турнира (1999, 2002, 2008, 2012−2014).

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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