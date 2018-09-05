Уильямс вышла в полуфинал US Open, обыграв Плишкову

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу младшей из сестер Уильямс, посеянной на турнире под 17-м номером. Плишкова имела восьмой номер посева. Спортсменки четвертый раз встречались друг с другом. Теперь на счету у каждой из них по две победы.
В полуфинальном матче Уильямс сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (19), которая в своем четвертьфинале обыграла американку Слоан Стивенс, являющуюся действующей победительницей US Open. После вылета Стивенс ни одна из теннисисток, продолжающих борьбу за победу в турнире, не входит в первую десятку мирового рейтинга.
Уильямс в 18-й раз играет на Открытом чемпионате США. Она шесть раз становилась победительницей турнира (1999, 2002, 2008, 2012−2014).
Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.