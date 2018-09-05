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10:57 (мск), источник: ТАСС

Надаль победил Тима и вышел в полуфинал US Open

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл австрийца Доминика Тима (девятый номер посева) и вышел в полуфинал US Open. Общий призовой фонд заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходит в Нью-Йорке, составляет $53 млн.

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Источник: AP 2018

Четвертьфинальный матч продолжался 4 часа 49 минут и завершился со счетом 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5) в пользу Надаля. Этот матч стал самым продолжительным в истории турнира. Прошедшая встреча стала 11-й в истории противостояния теннисистов на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету испанца восемь побед, австрийца — три.

В полуфинале Надаль, посеянный на турнире под первым номером, встретится с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро (3).

Надаль является действующим победителем турнира. Испанец принимает участие в розыгрыше US Open в 14-й раз. Помимо прошлогодней победы, Надаль выигрывал турнир еще дважды — в 2010 и 2013 годах.

US Open завершится 9 сентября.

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