Надаль победил Тима и вышел в полуфинал US Open

Четвертьфинальный матч продолжался 4 часа 49 минут и завершился со счетом 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5) в пользу Надаля. Этот матч стал самым продолжительным в истории турнира. Прошедшая встреча стала 11-й в истории противостояния теннисистов на турнирах под эгидой Ассоциации
В полуфинале Надаль, посеянный на турнире под первым номером, встретится с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро (3).
Надаль является действующим победителем турнира. Испанец принимает участие в розыгрыше US Open в 14-й раз. Помимо прошлогодней победы, Надаль выигрывал турнир еще дважды — в 2010 и 2013 годах.
US Open завершится 9 сентября.