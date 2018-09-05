Надаль победил Тима и вышел в полуфинал US Open

Четвертьфинальный матч продолжался 4 часа 49 минут и завершился со счетом 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5) в пользу Надаля. Этот матч стал самым продолжительным в истории турнира. Прошедшая встреча стала 11-й в истории противостояния теннисистов на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету испанца восемь побед, австрийца — три.