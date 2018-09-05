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12:25 (мск), источник: ТАСС

Мария Шарапова сыграет в Москве на турнире «ВТБ Кубок Кремля»

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мария Шарапова выступит на теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Источник: Reuters

Турнир пройдет в Москве с 11 по 21 октября.

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«Состав сумасшедший, в женской сетке соревнований в Москву приедут 12 теннисисток из первой тридцатки [рейтинга]. И предугадать победителя невозможно. Отмечу, что проходящих дней на Кубке Кремля не будет, как в женском, так и в мужском турнире», — сказал Тарпищев.

«Шарапова сконцентрирована на главных соревнованиях. Мы это обсуждали уже с вами — с точки зрения нервной системы, с точки зрения стабильности нельзя концентрироваться лишь на больших турнирах. В этом плане Шараповой турнир в Москве полезен. Она готовится к Кубку Кремля и собирается выступить лучше, чем в прошлом году», — добавил Тарпищев.

Шарапова принимала участие в московском турнире в прошлом году, не сумев пройти барьер первого круга.

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