Мария Шарапова сыграет в Москве на турнире «ВТБ Кубок Кремля»

Источник: Reuters

Турнир пройдет в Москве с 11 по 21 октября.

«Состав сумасшедший, в женской сетке соревнований в Москву приедут 12 теннисисток из первой тридцатки [рейтинга]. И предугадать победителя невозможно. Отмечу, что проходящих дней на Кубке Кремля не будет, как в женском, так и в мужском турнире», — сказал Тарпищев.

«Шарапова сконцентрирована на главных соревнованиях. Мы это обсуждали уже с вами — с точки зрения нервной системы, с точки зрения стабильности нельзя концентрироваться лишь на больших турнирах. В этом плане Шараповой турнир в Москве полезен. Она готовится к Кубку Кремля и собирается выступить лучше, чем в прошлом году», — добавил Тарпищев.