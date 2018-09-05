Первая ракетка России Хачанов не сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля»

Хачанов является первой ракеткой России. Он занимает 26-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На Открытом чемпионате США, который проходит в эти дни в Нью-Йорке, 22-летний россиянин дошел до третьего круга, где проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю (7:5, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7)). В феврале он одержал победу на турнире ATP в Марселе.