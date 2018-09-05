Первая ракетка России Хачанов не сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля»
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов не вошел в список участников турнира «ВТБ Кубок Кремля». Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов не вошел в список участников турнира «ВТБ Кубок Кремля». Об этом ТАСС сообщили в
В числе участников турнира — россияне Андрей Рублев, Даниил Медведев и Евгений Донской. Также в Москве сыграет действующий победитель турнира — босниец Дамир Джумхур.
Хачанов является первой ракеткой России. Он занимает 26-е место в рейтинге Ассоциации
«ВТБ Кубок Кремля» пройдет с 13 по 21 октября на кортах московского спорткомплекса «Олимпийский». Призовой фонд турнира составит $1 869 301.