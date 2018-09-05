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13:33 (мск), источник: ТАСС

Первая ракетка России Хачанов не сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля»

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов не вошел в список участников турнира «ВТБ Кубок Кремля». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соревнований.

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Источник: AP 2018

В числе участников турнира — россияне Андрей Рублев, Даниил Медведев и Евгений Донской. Также в Москве сыграет действующий победитель турнира — босниец Дамир Джумхур.

Хачанов является первой ракеткой России. Он занимает 26-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На Открытом чемпионате США, который проходит в эти дни в Нью-Йорке, 22-летний россиянин дошел до третьего круга, где проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю (7:5, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7)). В феврале он одержал победу на турнире ATP в Марселе.

«ВТБ Кубок Кремля» пройдет с 13 по 21 октября на кортах московского спорткомплекса «Олимпийский». Призовой фонд турнира составит $1 869 301.

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