Россиянка Касаткина и чешка Плишкова сыграют на турнире «ВТБ Кубок Кремля»

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что в Москве также сыграет россиянка Мария Шарапова (22-й номер в мировом рейтинге). Кроме того, в турнире примут участие российские теннисистки Анастасия Павлюченкова (28) и Екатерина Макарова (45).

Также в заявку на турнире включены Кики Бертенс (Нидерланды, 13-е место), Элизе Мертенс (Бельгия, 15), Анастасия Севастова (Латвия, 18), Арина Соболенко (Белоруссия, 20), Михаэла Бузарнеску (Румыния, 21), Барбора Стрыцова (Чехия, 23), Анетт Контавейт (Эстония, 27), Магдалена Рыбарикова (Словакия, 29), Ализе Корне (Франция, 31), Дарья Гаврилова из Австралии (32), Александра Саснович (Белоруссия, 33), Доминика Цибулкова (Словакия, 35), Леся Цуренко (Украина, 36), Даниэль Коллинз (США, 37), Йоханна Конта (Великобритания, 46) и Кристина Младенович (Франция, 53).

Плишкова занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В течение восьми недель (с июля по сентябрь 2017 года) Плишкова занимала первое место в рейтинге. На проходящем в эти дни Открытом чемпионате США 26-летняя чешка дошла до четвертьфинала, где проиграла американке Серене Уильямс. Ранее Плишкова три раза играла на Кубке Кремля (2012, 2014, 2015), но ни разу не проходила дальше второго круга.

Касаткина занимает 11-е место в рейтинге WTA. 21-летняя россиянка принимала участие во всех турнирах Кубок Кремля с 2013 года. В прошлом году она показала лучший результат в карьере на кортах Москвы, когда вышла в финал, в котором проиграла немке Юлии Гёргес.