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15:59 (мск), источник: GoTennis.ru

Виктория Азаренко и Винус Уильямс сыграют на турнире в Люксембурге

Определился состав участниц BGL BNP Paribas Luxembourg Open, который пройдёт с 15 по 20 октября в Люксембурге.

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Источник: Reuters

На соревнованиях выступят, в частности, россиянка Маргарита Гаспарян, американка Винус Уильямс, испанка Карла Суарес Наварро, представительницы Беларуси Виктория Азаренко и Вера Лапко, итальянка Камила Джорджи, бельгийки Элисон ван Уйтванк и Кирстен Флипкенс, хорватка Донна Векич, чешка Катержина Синякова и немка Татьяна Мария. ﻿

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