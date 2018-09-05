Виктория Азаренко и Винус Уильямс сыграют на турнире в Люксембурге
Определился состав участниц BGL BNP Paribas Luxembourg Open, который пройдёт с 15 по 20 октября в Люксембурге.
Определился состав участниц BGL BNP Paribas Luxembourg Open, который пройдёт с 15 по 20 октября в Люксембурге.
На соревнованиях выступят, в частности, россиянка Маргарита Гаспарян, американка Винус Уильямс, испанка Карла Суарес Наварро, представительницы Беларуси Виктория Азаренко и Вера Лапко, итальянка Камила Джорджи, бельгийки Элисон ван Уйтванк и Кирстен Флипкенс, хорватка Донна Векич, чешка Катержина Синякова и немка Татьяна Мария.