Надаль установил новый рекорд US Open
Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль установил новый рекорд Открытого чемпионата США по теннису.
Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль установил новый рекорд Открытого чемпионата США по теннису.
В матче четвёртого круга турнира Надаль победил австрийца Доминика Тима со счётом 0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6. Испанец стал первым теннисистом в истории турнира, который выиграл матч, уступив первый сет со счётом 0:6.
В то же время Надаль является не первым игроком, которому удалось вернуться после «сухого» первого сета на турнирах «Большого шлема». В 2004 году на «Ролан Гаррос» Гастон Гаудио победил Гильермо Кориу со счётом 0:6, 3:6, 6:4, 6:1, 8:6. В полуфинале Уимблдона 1981 года Бьорн Берг одолел Джимми Коннорса — 0:6, 4:6, 6:3, 6:0, 6:4.
В четвертьфинале US Open Надаль сыграет с аргентинцем