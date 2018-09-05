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20:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Надаль установил новый рекорд US Open

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль установил новый рекорд Открытого чемпионата США по теннису.

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Источник: AP 2018

В матче четвёртого круга турнира Надаль победил австрийца Доминика Тима со счётом 0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6. Испанец стал первым теннисистом в истории турнира, который выиграл матч, уступив первый сет со счётом 0:6.

В то же время Надаль является не первым игроком, которому удалось вернуться после «сухого» первого сета на турнирах «Большого шлема». В 2004 году на «Ролан Гаррос» Гастон Гаудио победил Гильермо Кориу со счётом 0:6, 3:6, 6:4, 6:1, 8:6. В полуфинале Уимблдона 1981 года Бьорн Берг одолел Джимми Коннорса — 0:6, 4:6, 6:3, 6:0, 6:4.

В четвертьфинале US Open Надаль сыграет с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро. Матч состоится 7 сентября.

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