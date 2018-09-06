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10:29 (мск), источник: GoTennis.ru

Мэдисон Киз сыграет в полуфинале US Open

14-я ракетка мира, американская теннисистка Мэдисон Киз, в четвертьфинале Открытого первенства США оказалась сильнее испанки Карлы Суарес Наварро, занимающей 24-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/3.

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За 1 час 23 минуты матча Мэдисон сделала шесть эйсов и два брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Карла один раз подала навылет и не допустила двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 4:0 в пользу американки.

В полуфинале «Шлема» Киз выступит против японки Наоми Осаки. ﻿

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