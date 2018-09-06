Мэдисон Киз сыграет в полуфинале US Open

За 1 час 23 минуты матча Мэдисон сделала шесть эйсов и два брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Карла один раз подала навылет и не допустила двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 4:0 в пользу американки.



В полуфинале «Шлема» Киз выступит против японки Наоми Осаки. ﻿