Уильямс обыграла Севастову и вышла в финал US Open

Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу Уильямс, посеянной на турнире под 17-м номером. Севастова имела 19-й номер посева. Спортсменки первый раз встречались друг с другом.

В финале Уильямс сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония, 20) — Мэдисон Киз (США, 14). Американка стала самой возрастной финалисткой в истории US Open (36 лет).

Уильямс в 18-й раз играет на Открытом чемпионате США, она шесть раз становилась победительницей турнира (1999, 2002, 2008, 2012−2014). Севастова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема. Также она стала первой латвийской теннисисткой, добившейся такого результата. Ранее ее лучшим выступлением на турнирах Большого шлема был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2016, 2017).