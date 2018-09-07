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08:54 (мск), источник: ТАСС

Японская теннисистка Осака вышла в финал US Open, где сыграет с Уильямс

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Японка Наоми Осака одержала победу над американкой Мэдисон Киз в полуфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису.

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Источник: AP 2018

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 20-летней японки, посеянной на турнире под 20-м номером. Теннисистки четвертый раз встречались друг с другом. Победа стала для Осаки первой в их очном противостоянии, все три предыдущих матча выиграла Киз (14).

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В финале Осака сыграет с пятикратной победительницей US Open Сереной Уильямс (17). В своем полуфинальном матче американка обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову (19).

Осака впервые в карьере вышла в финал турнира серии Большого шлема и стала первой японкой, которой удалось это сделать. Ранее ее лучшим результатом был выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2018 году. Осака третий раз участвует на турнире в Нью-Йорке, в 2016 и 2017 годах она проиграла на стадии третьего круга. В текущем сезоне японка выиграла турнир в Индиан-Уэллсе.

Киз в седьмой раз выступала на Открытом чемпионате США. В 2017 году она выходила в финал турнира, что является ее лучшим результатом.

Открытый чемпионат США (общий призовой фонд — $53 млн) — заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема. Соревнования в Нью-Йорке завершатся 9 сентября.

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